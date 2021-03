Manel Loureiro firma esta sábado en Pontevedra ejemplares de 'La Puerta', su "carta de amor a la Galicia rural"

Revela un "proyecto ambicioso" para 2022 que dará continuación a este top ventas y que negociaciones para el salto de la obra al audiovisual

El escritor Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) ha escogido su ciudad natal para realizar la primera firma de ejemplares de este 2021 tras el éxito cosechado por su última novela 'La Puerta' (editorial Planeta), la cual está ambientada precisamente en este lugar y en una aldea de los alrededores de la ciudad del Lérez y que en la que son facilmente reconocibles los lugares de la capital pontevedresa. El acto tendrá lugar el próximo sábado 6 de marzo en la librería Cronopios, a partir de las 12,00 horas.

En declaraciones a Europa Press, Manel Loureiro ha destacado que es "muy importante" para él iniciar esta firma de libros en su ciudad. "Aún en medio de una pandemia es fundamental demostrar que la vida 'normal' puede seguir puede seguir y que la cultura es segura, siempre que se hagan las cosas bien y con todas las medidas sociosanitarias", ha remarcado.

Además, ha recordado que Pontevedra es el escenario de gran parte de su última novela, que se ha colocado en el 'top ventas' de España, y la ciudad donde vive habitualmente, así que "la primera firma de este libro no podía ser en otro lugar". "Y si con iniciativas como esta vamos consiguiendo incluir a la ciudad en el circuito de eventos culturales a nivel nacional, pues mucho mejor", ha apostillado.

Los lugares de esta novela son facilmente reconocibles para los habitantes de la zona. "El propio prefacio de la novela ya lo dice", recuerda Manel Loureiro.

"Muchos de los lugares que aparecen en este libro existen, así como varios de los protagonistas. Varios de los eventos que se narran han sucedido en la realidad", recoge la novela, a lo que suma: "Y por supuesto, se le añade todo ese realismo mágico que impregna cierto rural gallego y que está desapareciendo. 'La Puerta' es mi carta de amor particular a esa Galicia rural que se está desvaneciendo".

¿Entonces Cotobade (el ayuntamiento limítrofe en donde se ambienta buena parte de la obra) ya tiene su novela?. "No me atrevería a decir que tiene 'su novela', pero sí que ya tiene una historia más que sumar a la larga lista de narraciones que tienen lugar en esta ciudad (Pontevedra). Quedan muchas historias por contar ambientadas en Cotobade y en Pontevedra, y espero poder sumar alguna más en los próximos años", ha avanzado.

HABRÁ CONTINUACIÓN Y SE NEGOCIA CON PLATAFORMAS

Sin hacer 'spoiler' de este 'thriller' sobre un crimen ritual en una construcción de origen celta que tiene lugar de forma cíclica, Manel Loureiro asegura que él "sí que sabe lo que va a pasar con 'La Puerta' en 11 años y 9 meses" (en referencia a los tiempos de la novela), pero por ahora no lo ha desvelado: "Eso tendré que escribirlo en algún momento".

En este sentido, ha reconocido que está envuelto en un proyecto todavía "más ambicioso" que "será publicado a principios de 2022". "De repente me he dado cuenta de que ya he respondido a tu segunda pregunta", ha confesado sobre si habrá continuación de 'La Puerta'.

En cuanto a la adaptación a la pequeña o gran pantalla, Manel Loureiro ha apuntado que "se están negociando sus derechos con varias posibles plataformas". "Ha pasado muy poco tiempo desde la publicación del libro, pero aún así las cosas se están moviendo asombrosamente rápido. Todo lo que está sucediendo alrededor de 'La Puerta' es una locura", ha sentenciado.

Manel Loureiro es un escritor y abogado que ha trabajado como presentador en la Televisión de Galicia y como guionista de diversos proyectos. En la actualidad colabora en el programa 'Quen Anda Ai' de TVG y en 'Tarde lo que tarde' de RNE.

Su primera novela,*'Apocalipsis Z. El principio del fin', comenzó como un blog en internet que escribía en sus ratos libres. Debido al gran éxito que alcanzó (se transformó en un fenómeno viral con más de un millón y medio de lectores on line), fue publicado en 2007, convirtiéndose en un best seller.

Sus siguientes obras, 'Los días oscuros', 'La ira de los justos', 'El último pasajero', 'Fulgor' y 'Veinte', han sido un éxito de ventas no solo en España, sino en otros países del mundo. Manel Loureiro es uno de los pocos autores españoles contemporáneos que ha conseguido situar sus libros en la lista de los más vendidos de Estados Unidos.