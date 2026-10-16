María Solar, Almudena Fernández, Elefante Elegante, Zarauza, Gaitas Seivane y el EmigraSON, Premios da Cultura Galega

Reunión del jurado de los Premios da Cultura Galega 2026 - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

María Solar, Almudena Fernández Fariña, Elefante Elegante, Asociación Galega de Empresas Musicais, Alfonso Zarauza, Espazo Lectura, Obradoiro de Gaitas Seivane y el Festival EmigraSON son los galardonados con los Premios da Cultura Galega 2026.

En concreto, en la categoría de letras, la galardonada es la periodista y presentadora María Solar; en Artes Visuales, la artista Almudena Fernández Fariña; en artes escénicas, la Compañía Elefante Elegante; en Música, la Asociación Galega de Empresas Musicais; en Audiovisual, el director de cine Alfonso Zarauza; en lingua, Espazo Lectura; en Patrimonio Cultural, el Obradoiro de Gaitas Seivane; y en Proyección exterior, el Festival EmigraSON.

El jurado se ha reunido este viernes en Santiago de Compostela para otorgar los reconocimientos de esta edición. El encuentro, que ha tenido lugar en la Cidade da Cultura de Galicia, ha estado presidida por el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

También han formado parte el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto López; el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao Abad; el presidente de la Real Academia de Bellas Artes, Manuel Quintana Martelo; la secretaria del Consello da Cultura Galega, Paula Cabaleiro, y María López Sández, en representación del presidente de la Real Academia Gallega.

También han integrado el jurado la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve; la directora de la Fundación Pública Camilo José Cela, María Jesús Martínez; la directora xeral de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, Concepción Pombo, y la comisaria de arte Pilar Corredoira. Además, ha ejercido como secretaria Marta Bermúdez, jefa de servicio de los Centros Museísticos de la Xunta.

Con estos galardones, la Xunta distingue un año más la excelencia creativa, la capacidad de intercambio, la experimentación y la proyección del panorama cultural de nuestra Comunidad, así como el compromiso de proyectos, trayectorias e iniciativas que enriquecen la realidad e identidad cultural de Galicia.