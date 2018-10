Actualizado 08/03/2018 11:18:24 CET

Las mujeres están llamadas a parar Galicia en una huelga laboral, de cuidados, consumo y estudiantil

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 municipios gallegos acogerán movilizaciones en la huelga feminista de este jueves, 8 de marzo, en una jornada en la que también habrá concentraciones convocadas por sindicatos y protestas ante centros de trabajo.

Todas las mujeres están llamadas a "parar" Galicia en la huelga feminista --laboral, de cuidados, consumo y estudiantil-- convocada para el 8 de marzo, una jornada reivindicativa que este 2018 será la de "más repercusión". La cita se convoca en más de 170 países para denunciar cuestiones como la brecha salarial, la precariedad y la violencia machista.

Las convocatorias feministas en las siete ciudades se reparten de la siguiente forma: Santiago (12,00 horas en la Praza Roxa y 20,00 horas manifestación desde la Praza 8 de marzo), Pontevedra (12,30 y 20,00 en Praza da Peregrina), Lugo (20,00 en el Multiusos de la Xunta), Ourense (13,00 en la Praza Maior y 20,00 de Subdelegación del Gobierno), Vigo (12,00 en la Rúa do Príncipe y 20,00 en la Praza de Portugal), A Coruña (19,00 en el Obelisco) y Ferrol (20,00 en la Praza Amada García).

En otros municipios, hay movilizaciones en Monforte (20,00, en Praza de España), en Cangas (12,30 y 20,00 en Praza de Ayuntamiento), Marín (20,30 en Casa del Ayuntamiento), Vilalba (11,30 y 21,00 en Praza da Constitución), Ponteareas (12,00 en Praza Bugallal), Ribeira (20,00 en Praza do Concello), Cee (20,00 en Praza 8 de marzo), Redondela (12,00 y 19,00 en Praza da Constitución), Allariz (12,30 en Praza Maior).

En Chantada (12,00 en Praza de Galicia), para municipios de A Mariña se convoca una marcha de mujeres a las 19,30 en la estación de tren en Burela, en O Barco de Valdeorras (13,00 y 20,00 en la Praza do Concello), Verín (12,00 en Praza do Concello), Vilagarcía (20,00 en Rey Daviña), Moaña (12,30 y 20,00 en Praza do Concello), Illa de Arousa (18,00 marcha desde la lonja), Miño (12,00 en el cruce de A Carreira).

Lalín (12,30 en Praza da Igrexa), O Porriño (12,30 en Praza Antonio Palacios), en Val Miñor (12,00 salidas desde Nigrán, Gondomar y Baiona), Carballo (12,30 en Praza do Concello), Muros (12,00 en Curro da Praza), Ames (12,00 en Praza do Concello), Carral (20,00 en Praza da Capela), Noia (20,00 en Alameda), en Viana do Bolo (12,00 en Praza Maior), Rianxo (12,30 en Praza Castelao), Betanzos (12,00 en Praza do Concello), O Grove (12,00 en Praza do Corgo), Ordes (12,00 ante el antiguo ayuntamiento), Pobra de Trives (12,30 en el Ayuntamiento) y Monterroso (19,30 en el espacio cultural Lorenzo Varela).

PAROS O 24 HORAS DE HUELGA

En lo tocante a la huelga laboral, las más de 400.000 mujeres asalariadas gallegas tendrán la posibilidad de realizar paros por horas o una huelga de 24 horas, con cobertura legal para ambos casos.

De este modo, en Galicia la CUT --con Sindicato Labrego, Sindicato Ferrovial Intersindical y el Sindicato de Elevación de Galicia-- ha convocado una huelga de 24 horas. Además, la CNT y la CGT también llaman en toda España a la jornada completa. Mientras, los sindicatos mayoritarios en la Comunidad --UGT, CC.OO. y CIG-- convocan paros por horas --de 00,00 a 2,00, de a 12,00 a 14,00 y de 19,30 a 21,30 horas--.

En el caso de que opten por los paros, el objetivo es que abandonen sus puestos de trabajo en turnos de dos horas como "señal de protesta contra la discriminación" y para que se vea la labor que realizan las mujeres, según explican los sindicatos.

DATOS SOBRE LA DESIGUALDAD

Entre otros datos que ejemplifican la desigualdad en Galicia, actualmente hay 48.900 mujeres menos que hombres incorporadas al mercado laboral.

Ellas dejan de percibir por el mismo trabajo al año una media de 5.000 euros. Tres de cada cuatro contratos parciales son desempeñados por mujeres (el 77,3%). La brecha salarial es del 24%.

La tasa de desempleo es 1,4 puntos mayor entre mujeres que entre hombres en la Comunidad gallega, mientras que hay 107.000 mujeres desempleadas. Nueve de cada diez permisos y excedencias por cuidados son asumidos por mujeres.

Por todo ello, el manifiesto de colectivos feministas gallegos para el 8 de marzo deja claro que "basta" de: discriminación salarial y de acoso sexual en el trabajo, agresiones y humillaciones --reclama un pacto de Estado dotado de medios--, desigualdad en las pensiones y de "opresión" por orientaciones sexuales.