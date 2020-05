La mayor parte del sector turístico gallego sigue cerrado y confía en la apertura de la movilidad interprovincial

Los hosteleros cifran entre el 30% y el 50% la apertura de bares y restaurantes, que podría ser "escalonada" a lo largo de la semana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

A pesar de la llegada de la fase 2 de la desescalada a las cuatro provincias gallegas, la mayoría de hoteles continúan cerrados este lunes, con una apertura que el Clúster Turismo de Galicia sitúa entre el 10% y el 15%. Así, el presidente de este organismo, Cesáreo Pardal, confía en que la autorización para la movilidad de los ciudadanos entre provincias, que todavía no es posible, podría incrementar "en otro 15%" los negocios abiertos.

En declaraciones a Europa Press, Pardal explica que "hay muchos establecimientos que no han abierto" porque no les sale rentable por las restricciones todavía existentes, a lo que añade que "no está nada claro el tema de la flexibilización de los ERTE".

"El empresario no sabe, si es que abre, si tiene que incorporar la totalidad de la plantilla, si una parte, si las cuotas a la Seguridad Social varían si contratas a unos o a otros... Esto perjudica la apertura", asevera.

Y es que las medidas que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la fase 2 del plan de la vuelta a la normalidad incluye un límite del 40% del aforo en el interior de bares y restaurantes --las terrazas ya podían estar al 50% en fase 1--, pero también para las zonas comunes de los hoteles.

Con todo, la mayor parte del sector, de acuerdo con las estimaciones del Clúster gallego, no ve rentable la reapertura y vive "muy pendiente" de la movilidad entre las provincias. Según considera Pardal, esto permitiría "recuperar parte de la normalidad" y "seguramente habría un incremento de otro 15%" en la apertura.

A mayores, el presidente del Clúster Turismo de Galicia saluda las palabras del presidente del Gobierno este fin de semana sobre la temporada veraniega. "Sí que hemos notado, y me llama la atención mucho y muy positivamente, que a partir de sus declaraciones se ha producido un incremento de reservas" que cifra en un 50%, sobre todo de personas de otras partes de España. Y apunta que "lo primero" a lo que llaman para reservar en la Comunidad gallega son apartamentos turísticos y casas rurales.

A su modo de ver, esto implica que "la gente tiene ganas de viajar, de salir y de noticias positivas", aunque, eso sí, apela a "seguir cumpliendo las medidas higiénico sanitarias" para evitar un rebrote que sería todavía más dañino.

LA HOSTELERÍA, MENOS DE LA MITAD

En el sector de la hostelería, las previsiones de apertura de las federaciones provinciales rondan el 30% y el 50%, con más locales que han abierto ahora aprovechando su interior. Aunque el aforo límite está en el 40% este lunes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sugirió este domingo que para la próxima semana se podría ampliar hasta el 50%.

Por su parte, fuentes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra señalan que si la semana pasada levantaron la verja menos del 15% de los bares y restaurantes, está previsto que desde la fase 2 que comienza este lunes lo hagan el 40%. "Porque la gente lo necesita, tanto los clientes como los propietarios", explican.

Eso sí, desde la asociación pontevedresa lamentan que todavía "existe un poco de desconocimiento de la gente que no estuvo muy pendiente de las órdenes de Sanidad", por lo que instituciones como la suya intentan "establecer canales de comunicación" con los responsables de los establecimientos y con los consumidores.

En la provincia de A Coruña, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Héctor Cañete, asegura, en una conversación con Europa Press, que si bien "ha habido una apertura generalizada del sector" que supera el 50%, todos lo hicieron o "con mucho miedo" o "con ERTE parciales la gran mayoría", ya que todavía "no pueden recuperar" ni las plantillas ni los horarios al completo.

Cañete también explica que se prevé una apertura gradual de la hostelería: "De los que no se han incorporado hoy, muchos lo harán mañana porque necesitan tiempo para prepararse". Incluso, añade, otros esperarán a hacerlo desde el 1 de junio, con el comienzo del nuevo mes. "Los que no abran desde el 1, será porque la cosa se ha puesto fea", avisa.

LUGO Y OURENSE

En Lugo, según asegura a Europa Press el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Cheché Real, la impresión "es buena" debido a las "ansias que hay en el sector de estar en sus establecimientos, de volver a contactar con sus clientes y de generar ingresos, porque les hace mucha falta".

Así, Real también calcula que la apertura va a ser, "si no generalizada, un porcentaje alto" a lo largo de esta semana. "Se prevé una apertura escalonada. El jueves puede que estén abiertos ya todos los que piensan abrir en esta fase", aborda.

El presidente de los hosteleros lucenses aprovecha para expresar la "esperanza" que tiene el sector en que ya el viernes la Xunta eleve el aforo máximo hasta el 50%, tal y como ya se lo solicitaron. "Ese 10% es muy importante después de no haber abierto en dos meses".

Finalmente, el presidente de la Federación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández, se muestra más cauto y calcula que la apertura en esta provincia se sitúa este lunes en algo más del 30%. "Hemos abierto tenuamente, porque sigue habiendo cierto respeto", explica.

"Hay mucha gente joven decidida que abre con facilidad, pero nada eufórico. Tampoco va a haber aforos que desatornillen todo, yo creo que los ciudadanos tienen aún respeto", insiste Fernández, quien agrega que a partir de ahora la hostelería gallega "tirará muchísimo por no perder el verano, que está ahí encima".