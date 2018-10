Uno de los testigos en el caso de la Hepatitis C: "Por supuesto que hubo dilaciones"

Actualizado 22/02/2018 12:25:46 CET

Las declaraciones de dos médicos se suspenden por la huelga de la Justicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno de los testigos llamados a declarar este jueves en el marco de la investigación por el suministro de medicamentos de la Hepatitis C, el médico Evaristo Varo, ha manifestado que "por supuesto que hubo dilaciones y muchas más cosas" en los tratamientos de esta patología y ha afirmado que cuenta con toda la "documentación" que acredita sus afirmaciones.

"Tengo toda la documentación del sistema Ianus --sistema interno del Sergas-- y fui el que promoví la denuncia (Batas Blancas) a la Fiscalía y por supuesto que hubo dilación y muchas cosas más, que supongo que preguntarán los abogados. Y yo voy a decir lo que ocurrió, desgraciadamente, ahí están los muertos", ha manifestado tras salir del juzgado.

Las declaraciones de Varo y de la médico del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Alejandra Otero, ambos citados para este jueves, fueron suspendidas este jueves, después de que ya se hubiesen retrasado un día con motivo del conflicto de la huelga en la justicia, que acumula una docena de jornadas de paro indefinido.

No obstante, el pasado lunes sí comparecieron en el Juzgado de Instrucción número 3 familiares de víctimas mortales y enfermos de hepatitis C cuyos casos fueron incluidos en la causa que sigue Andrés Lago Louro y en la que permanecen como investigados dos altos cargos del Sergas, Félix Rubial y Carolina González-Criado.

Inicialmente, Lago Louro llamó a los miembros del Sergas a declarar solo como investigados por un delito administrativo, pero en diciembre de 2016 la Audiencia Provincial de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y acordó citarlos de nuevo por un supuesto de delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluía la causa.

Tanto la médico del Chuac, como el jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), acudieron en la mañana de este jueves a comparecer ante el juez, pero dadas las características de la declaración por la que tiene que ser grabada, fue finalmente suspendida por la huelga.

"TENGO GANAS DE DECLARAR"

"He hecho acto de presencia, como ciudadano, tengo ganas de declarar", ha explicado a la salida del juzgado Evaristo Varo, quien ya había tenido que suspender su declaración en una anterior ocasión debido a que se encontraba presentando un congreso nacional que se celebrara en Santiago de Compostela.

Cuando finalmente pueda prestar declaración, ha dicho, contestará "a las preguntas de los abogados de la Xunta, del Sergas, abogados de la plataforma de enfermos y Fiscalía". "Voy a contar lo que desgraciadamente he vivido", ha apuntado.

En este sentido, ha recordado que lleva 40 años ejerciendo como médico y "nunca" había pesando que tendría que acabar declarando porque "se hubiese imputado a la administración sanitaria por homicidio imprudente". "Es algo que jamás pensé que haría. Estoy con fiebre, con gripe, pero desde luego voy a declarar todo lo que me pregunten y voy a declarar la verdad", ha aseverado.

"NO DEBE EMBORRONAR LA SANIDAD, NI REPETIRSE"

Preguntado por el ofrecimiento del juez a los familiares de las víctimas y a los enfermos de que se adhiriesen en calidad de perjudicados a la causa, Evaristo Varo ha animado a hacerlo, porque "es importante que esto no se vuelva a repetir, ni por una pastilla ni por un tratamiento".

El médico de la plataforma Batas Blancas ha destacado que España cuenta con una "sanidad ejemplar, envidiada en todo el mundo". "He vivido en muchos países, he trabajado de médico en diferentes países y desde luego la sanidad que tenemos aquí es envidiable, no la puede emborronar una cosa como ha sido la Hepatitis C aquí en Galicia. No puede volver a repetirse", ha defendido.