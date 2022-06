Médicos internistas rechazan los contratos con movilidad e insisten en que "hacen falta más profesionales" en Galicia

Consideran que contratos de larga duración con desplazamiento temporal a otros hospitales como los comarcales "es un parche malísimo"

Los médicos internistas que demandan mejoras en el ámbito de la Medicina Interna en Galicia para prestar una asistencia "de calidad" han expresado su rechazo de nuevo a los contratos de larga duración en hospitales de cabecera que incluyan desplazamiento temporal a otros hospitales como los comarcales por necesidades de personal e insisten en que "hacen falta más profesionales".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces del colectivo de internistas que reclama "más profesionales" en lugar de "este tipo de contratos" que temen que hagan irse fuera de Galicia a los médicos que terminan la formación en esta especialidad.

La valoración de lo acordado este jueves por la dirección del Sergas, los gerentes de las áreas sanitarias y los jefes de los servicios de Medicina Interna de los hospitales "no es positiva". "No nos sentimos representados", han remarcado, para puntualizar que de las personas que estaban en esa reunión no partió la movilización de los internistas gallegos para reivindicar mejoras en la asistencia.

Asimismo, consideran que "son falsas" las cifras aportadas en los últimos días por la Consellería de Sanidade sobre la ratio de internistas --14,5 médicos por cada 100.000 habitantes--, por encima de la media según el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. "Están terjuversadas", sostienen y subrayan que "hacen falta bastantes más, en vez de sobrar".

"PARCHE"

Para los médicos internistas que reclaman mejoras "no tiene sentido negociar" con los jefes "colocados" por la Administración sanitaria gallega y han insistido en su "desacuerdo" con lo "acordado" trasladado este jueves por la Consellería de Sanidade.

Por todo ello, insisten en que para mejorar la "calidad asistencial", a su juicio, "hacen falta más" internistas en Galicia y no "ese tipo de contrato" con movilidad. "Es un parche malísimo", han concluido.

"CIERTO CONSENSO"

Tras dos horas y media de reunión este jueves pasado de directivos de la Consellería de Sanidade con los gerentes de las áreas sanitarias de Galicia y jefes de servicio de Medicina Interna de los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), algunos de los asistentes trasladaron a Europa Press a la salida "cierto consenso" y el compromiso de "seguir hablando".

"Hemos hablado de los problemas de la Medicina Interna", han asegurado, a la salida del Sergas, algunos de los asistentes. Según han indicado, está "todo en la mesa" y han cerrado esta "primera toma de contacto" con el compromiso de "seguir hablando".

Posteriormente, la Consellería de Sanidade informó a través de un comunicado de prensa de un acuerdo con los jefes de servicio de Medicina Interna y las gerencias de las áreas sanitarias para implementar contratos de larga duración que incluyan el desplazamiento temporal a otros hospitales que requieran de profesionales de esta especialidad, especifícamente hospitales comarcales, y ha asegurado que, a más contratos, menos tiempo de colaboración en esos otros centros.

Así lo remarcó también el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en declaraciones a los medios en Vigo, tras la reunión celebrada con estos profesionales en la sede del Sergas en Santiago.

Comesaña, que ha destacado el tono "cordial" del encuentro, ha señalado que, sobre la mesa, se pusieron dos alternativas para paliar el déficit de estos profesionales sanitarios: o bien adelantar la resolución de la OPE y del concurso de traslados (lo que serviría para que los médicos que hayan pedido plaza en los centros comarcales pudieran incorporarse antes), o bien contratar personal con una cláusula que incluye el desplazamiento y prestación temporal de servicio en aquellos hospitales gallegos donde fueran necesarios.

El conselleiro ha señalado que en este encuentro, "quedó claro que no se produjo ningún maltrato" por parte del Sergas hacia estos profesionales; que, de hecho, "se reconoció" su labor en toda la atención hospitalaria y, concretamente, durante la pandemia; y que tuvieron refuerzos en el servicio.