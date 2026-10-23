Medio Ambiente anuncia novedades de cara al litoral, con una oficina virtual y un bono con incentivos para chiringuitos

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, comparece en el Parlamento sobre los presupuestos de su departamento, a 23 de octubre de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ascenderán en 2027 a 470 millones de euros, un 8,2 % más que en 2026, según la Xunta. Esta inversión conllevará novedades sobre el litoral, como la implantación de una oficina virtual, la creación de una red de playas sostenibles e inclusivas y la puesta en marcha de un bono con incentivos de hasta 5.000 euros para que los chiringuitos mejoren sus prácticas ambientales.

La conselleira, Ángeles Vázquez, ha anticipado estas novedades este viernes en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos en el Parlamento de Galicia, donde las cuentas de su departamento autonómico han sido criticadas por los grupos de la oposición. El PSdeG ha advertido una "disminución" de los recursos y el BNG las ha tachado de "anodinas" y "raquíticas".

Augas de Galicia aglutinará la mayor partida de estas cuentas, con un total de 151,6 millones de euros, de los cuales 27 millones se destinarán frente a la sequía y a las inundaciones, como ya adelantó Vázquez el pasado sábado. Otros 77,1 millones se irán al abastecimiento y saneamiento para actuar sobre infraestructuras hidráulicas de todo el territorio.

Refiriéndose a estas actuaciones estratégicas, Vázquez aseguró que la "prioridad" no es "acumular obra sobre obra", sino construir "sistemas robustos, conectados y cada vez más eficientes". "Basta ya de localismos. No existen localismos", criticó, recalcando que "esto" es un "proyecto de país".

Entre el gasto para actuar sobre la sequía, dos millones se reservarán para el desarrollo del nuevo Plan estratéxico para o reforzo da eficiencia e da garantía do abastecemento de Galicia (Perega). La Consellería también impulsará dos modificaciones en la ley de aguas para establecer bonificaciones para reducir las pérdidas y fomentar la reutilización de las aguas residuales, como ya fue anunciado previamente.

A este capítulo respondieron de forma crítica Aitor Bouza (PSdeG) y Luís Bará (BNG). Para este último, "llegan tarde a todo" y considera que la sequía es la "mayor demostración de ello". "Todo lo que aparece en los documentos de Augas de Galicia, la mayor parte de las cosas, no las hacen", añadió.

Por su parte, el diputado socialista parafraseó a Vázquez diciendo que "dos de cada cuatro euros se destinan a saneamiento y abastecimiento" y sugirió que se había "olvidado" de añadir que esta cuantía va solo a "ayuntamientos del PP". Además, acusó de "ocultismo" a la Xunta al respecto de información solicitada sobre esta cuestión.

NOVEDADES SOBRE EL LITORAL

En base a los datos aportados, la Consellería reforzará en un 34 % la inversión para la dinamización y protección litoral. Vázquez aseguró que la Xunta reforzará la gestión "próxima, transparente y eficiente" con nuevas iniciativas en este ámbito, entre las que avanzó la implantación de la Oficina Virtual do Litoral, un servicio personalizado de asesoramiento a ayuntamientos y particulares.

De igual modo, se impulsará la Rede de praias sostibles e inclusivas, con la que se extenderá a más arenales la acción piloto puesta en marcha en O Porto do Son, Viveiro y Baiona. Dentro de esta red se enmarcará el Bono Sostible Azul, con el que se ofrecerán incentivos de hasta 5.000 euros para que los establecimientos de temporada mejoren sus prácticas ambientales y su integración paisajística.

Este bono aglutinó críticas de la oposición. "Lo que le faltaba a su consellería: un nuevo 'boniño'", bromeó Bouza, que acusó a los dirigentes de la Xunta a estar "acostumbrados a repartir millones y millones como si fueran limosnas". "En los presupuestos aparecen 500.000 de transferencias a empresas privadas, el 'bono chiringuito'. ¿Es eso realmente lo que está anunciando? ¿Van a pagar las tapas de los chiringuitos para potenciar el litoral?", sugirió Bará.

Además, Ángeles Vázquez anticipó la elaboración del Plan director do Camiño do Litoral, la puesta en marcha del programa de voluntariado Mocidade polo Camiño do Litoral y la creación de la Cátedra Galicia Litoral para "promover la investigación y la transferencia de conocimiento e impulsar la formación" en este ámbito.

Patrimonio Natural congregará 48,71 millones del presupuesto. Entre las medidas destacadas, está el Plan Restaura, al que se destinarán dos millones de euros para recuperar 240 hectáreas afectadas por los incendios en la Serra da Enciña da Lastra, en el Teixedal de Casaio y en los Cañóns do Sil, donde se plantarán 200.000 ejemplareas.

POLÍTICAS CLIMÁTICAS

Por otra parte, el presupuesto separado para políticas climáticas crecerá hasta los 12,6 millones. 4,5 irán a las redes ambientales y de calidad del aire con acciones como la mejora del radar de Cuntis, una nueva unidad móvil de calidad de aire y una estación avanzada de control del aire que permitirá "detectar antes, conocer mejor y reaccionar con más precisión".

La representante autonómica avanzó que se desarrollarán nuevas acciones como la habilitación del registro de promotores para reconocer a las empresas, organizaciones y eventos que midan, reduzcan o compense su pegada de carbono; la implantación de la contratación pública verde, o la creación de la Rede galega de refuxios climáticos.

A partir de 2027, se facilitará la modernización de los proyectos eólicos para producir más energía limpia con tecnología actual, menor impacto y mayores beneficios ambientales. Asimismo, se promoverán nuevas iniciativas para ayudar a la hostelería a reducir los residuos alimentarios, para acompañar a las empresas en la gestión de los residuos de la construcción y para avanzar hacia la circularidad textil.

LA OPOSICIÓN ADVIERTE DE UNA "REDUCCIÓN" DE RECURSOS

Socialistas y nacionalistas pusieron el foco sobre las cuantías destinadas a Medio Ambiente. Bouza advirtió de una "continua disminución" de los recursos que la Xunta dirige a ella: "Como siga así, la Consellería se va a quedar a deber". Bará señaló que su partida "es la que menos crece con diferencia". "Pero además es que no crece, decrece porque, si aplicamos el IPC o el capítulo 1 de subida de salarios, es la que sale perdiendo por muchísimo", añadió el nacionalista.

En respuesta a ambos diputados, Ángeles Vázquez dijo: "Denle las vueltas que quieran. Galicia tiene presupuestos". Al respecto, aseguró que su departamento, sin entes y sin el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), "sube un 11 %" y, con entes y sin MRR, "sube un 8 %".

BNG: "PROTEGEN CON EL DOG A SUS EMPRESAS AMIGAS"

Entre otros asuntos, el diputado nacionalista también acusó a la Xunta de introducir modificaciones para "favorecer" a las empresas eléctricas, a Ence --en relación a los eucaliptos--, y a Altri. "Protegen con el DOG a sus empresas amigas", recalcó.

Sobre la última, advirtió de que la Xunta modificará con la ley de acompañamiento de los presupuestos la normativa de ordenación del territorio para dejar, a su modo de ver, "en papel mojado" la estrategia de infraestructura verde. Recordó que una sentencia del TSXG de este año obligaba a mantener en ella la protección ambiental a los terrenos de Altri. "Altri está muerto, no se puede resucitar", contrapuso Ángeles Vázquez.