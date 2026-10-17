Medio Ambiente bonificará al 100% el canon de aguas de depuradoras urbanas para fomentar su uso frente a la de ríos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos gallegos de 2027 introducirá dos modificaciones en la Ley de aguas de Galicia que bonificarán al completo el pago del canon por el uso de aguas procedentes de depuradoras urbanas para promover su utilización en lugar de usar la de ríos. El otro cambio sumará una bonificación en el canon por las pérdidas en las redes de abastecimiento a aquellos ayuntamientos que transmitan sus datos.

Estas medidas han sido anunciadas este sábado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha visitado en Pontevedra el Laboratorio de Medio de Galicia, que en enero de 2027 se trasladará de Lourizán a la sede de la Delegación de la Xunta. Además, ha anunciado que, dentro del presupuesto de Augas de Galicia para 2027, 27,2 millones de euros irán destinados a hacer frente a la sequía y a las inundaciones, con el desarrollo de las primeras áreas de inundación controlada de Galicia-Costa.

Respecto a las modificaciones normativas, el departamento autonómico busca con estas nuevas modificaciones "premiar la mejora de la información sobre las redes municipales y favorecer el aprovechamiento del agua reutilizada", según detalla en la información facilitada.

Por una parte, bonificará al completo el canon por la utilización de aguas procedentes de depuradores urbanas. La mitad del volumen quedará exenta y al 50 % restante se le aplicará un tipo de gravamen del 0,00 %. "Las empresas deben de dejar el agua de los ríos y el agua potable de forma usual y tienen que empezar a captar el agua de las depuradoras urbanas. Ya tenemos ejemplos", ha expuesto Vázquez.

Las empresas no serán las únicas destinatarias de esta medida, según desarrollan fuentes de Medio Ambiente. Ayuntamientos e incluso particulares o explotaciones agrarias también se verán beneficiados por esta exención del pago. El objetivo último es que, siempre que sea posible --como en procesos industriales, riegos o baldeos--, se pueda usar el agua de la depuradora en lugar de captarla del río.

Al mismo tiempo, los ayuntamientos que transmitan los datos de las pérdidas de sus sistema a Augas de Galicia, a través de la red autonómica de estaciones digitales, tendrán una deducción del 10 % en el canon por las pérdidas en las redes de abastecimiento. Esto da continuidad al proceso de digitalización del ciclo del agua y permitirá disponer de información "más fiable y actualizada" para "detectar y reducir las fugas".

"Aún tenemos déficit de esos datos y queremos instalarlos a que lo hagan", ha justificado la conselleira. Medio Ambiente estima el ahorro máximo en el primer ejercicio de aplicación en 636.037 euros, correspondientes a las pérdidas de 2027, y en 1,27 millones de euros anuales a partir de 2028, cuando el canon esté completamente implantado.

27 MILLONES PARA SEQUÍA E INUNDACIONES

Asimismo, Augas de Galicia tendrá en 2027 un presupuesto de 151,6 millones de euros y elevará las inversiones reales hasta los 92 millones, es decir, cerca de tres millones más que en el ejercicio anterior. Por lo tanto, la capacidad inversora de la entidad aumentará en un 3,4 %.

Dentro de la misma, el organismo hidráulico destinará 27,2 millones a la protección y preparación de Galicia para hacer frente a los efectos del cambio climático en los recursos hídricos y, de este modo, actuar sobre los episodios de sequía e inundaciones. Esto supone un 20 % más que en 2026.

El grueso de las inversiones será destinado a las medidas frente a la sequía, con 20,3 millones de euros. Entre las principales novedades, destaca el Plan Estratéxico para o Reforzo da Eficiencia e a Garantía do Abastecemento (Perega), dotado con dos millones de euros y que permitirá analizar la vulnerabilidad de los sistemas, evaluar recursos y demandas y programas las actuaciones necesarias.

También se destinarán 2,18 millones de euros en ayudas a los ayuntamientos para ejecutar actuaciones de mejora de la eficiencia de los sistemas de abastacimiento, a las que se añaden ayudas para auditorías de las redes. Además, se mantiene una línea de 500.000 euros para mejorar captaciones, sistemas de potabilización y almacenamiento de las comunidades de usuarios y pequeños sistemas.

De igual modo, continúan actuaciones estratégicas en la mejora del redes de abastacimiento, estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y depósitos y el apoyo a las entidades locales en la mejora de su capacidad para anticipar y gestionar episodios de sequía y escasez.

ÁREAS DE INUNDACIÓN CONTROLADA

En relación a las medidas frente a inundaciones, dotadas con 6,9 millones de euros, Medio Ambiente destaca las actuaciones previstas en este ámbito en Sada, Ponteceso, Gondomar, Valdecorvos, Valga, Padrón y Neda, con el desarrollo de las primeras áreas de inundación controlada en la demarcación hidrográfica de Galicia Costa.

En total, se impulará la implantación de siete zonas de estas características: Sada - Rego Maior (1,07 millones); Valdecorvos -Pontevedra (1,00 millones); Valga (1,25 millones), Gondomar - ríos Miñor y Zamáns (0,85 millones); Ponteceso (0,70 millones); Padrón - Tarrío (0,34 millones), y Neda - ríos Belelle y Basteiro (0,22 millones).