Menor velará por que la Xunta no "falle" a Ourense y se ve "legitimado" para afianzarse como líder del PP provincial

Sitúa en "standby" el proyecto de convertir el Pazo Provincial en un gran hotel balneario y descarta despedir personal en la Diputación

Delega en Baltar y el PP decidir si dimite de haber condena por exceso de velocidad, aunque a él "no" le gustaría estar en un cargo condenado

OURENSE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Ourense no nos falló. Y nosotros no le podemos fallar a Ourense". Así de claro lo tiene el presidente de la Diputación, Luis Menor, quien, "desde la lealtad" y sin "montar espectáculos", avanza que será reivindicativo con el Gobierno que dirige Alfonso Rueda, con las inversiones y medidas comprometidas con su provincia. "Ourense tiene muchas potencialidades, pero no le sobra nada", ha argumentado.

Menor, también al frente de la gestora del PP provincial desde la salida de Manuel Baltar, ahora senador, ha aprovechado una entrevista con Europa Press para esgrimir sus resultados electorales y, tras admitir que, siempre que no interfiera con decisiones orgánicas a nivel autonómico, ve margen para un congreso provincial "antes de verano", ha reconocido que no tiene dudas: él optará a afianzar su liderazgo.

"Creo que es el paso natural", ha sentenciado, además de afirmar que, desde el principio, se sintió "cómodo", "muy bien acogido" y apoyado por los alcaldes y cargos. Es más, ha asegurado que su salto a la línea provincial fue "inducido" por sus compañeros regidores. Y ahora, tras lograr más del 50% de votos el 18F pese a competir también con una fuerza local potente (Democracia Ourensana), se ve "legitimado" para concurrir al congreso.

También le gustaría afianzar la dirección del PP en la capital ourensana, pero supedita cualquier caso a que finalicen los trámites que derivarán en la toma de posesión de Rueda, a quien considera su "amigo", y de su nuevo Gobierno, así como a no contrariar cualquier decisión de su partido en el plano autonómico. En lo que no se va a retrasar, ha asegurado, es en las reivindicaciones a la Xunta.

Así, ha recordado que, en cuanto haya nuevo Gobierno, repasará los compromisos asumidos por Rueda en un documento previo al 18F. Entre otras cuestiones, incluía pasos sanitarios como la finalización de la reforma del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), la construcción de viviendas de promoción pública y el impulso definitivo a la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega.

Pero Menor también tiene reivindicaciones en el plano del desarrollo económico y empresarial. "Aquí hay muchísimas posibilidades y es fundamental desarrollar todo el suelo industrial que ahora mismo está previsto, y también me gustaría que se nos otorgase esta tan necesaria estación de mercancías para el polígono de San Cibrao", ha esgrimido.

FINANCIACIÓN Y CLARIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

Al tiempo, entre sus prioridades en la institución provincial ha situado la adopción de medidas que contribuyan al "gran objetivo de dejar de perder población" y avanzar en el plan de cooperación puesto en marcha para facilitar la planificación y la autonomía de los ayuntamientos en materia de financiación e inversiones.

"Lo que hacemos es tratar a los ayuntamientos como órganos mayores de edad y facilitar que ellos tengan una financiación clara, flexible y absolutamente previsible", ha expuesto, convencido de que mantener la "libertad" local para contratar según sus necesidades es "compatible" con apostar por "economías de escala" y "centralizar" el contrato de determinados "suministros recurrentes".

Defensor de la cooperación combinada con el respeto a la autonomía municipal encaminado a "racionalizar la prestación de servicios y ser económicamente eficientes", no le consta que haya interés entre ayuntamientos en Ourense por fusionarse. "Es complicado decirlo pero tenemos que conocer nuestra propia idiosincrasia y, siendo de un ayuntamiento, a nadie le gusta pertenecer a otro", ha alegado.

Preguntado sobre si hay más casos como el de Os Blancos con dificultades financieras que puedan aconsejar una intervención, ha defendido que los municipios han realizado "un extraordinario esfuerzo de contención" en los últimos años y han mejorado la gestión y situación financiera.

Y aunque el foco está en la financiación autonómica, ha recalcado el papel de los ayuntamientos como la administración más próxima al ciudadano --con el ejemplo de la covid-19-- para advertir que para las entidades locales (municipios y diputaciones) es "absolutamente imprescindible" una reformulación de la financiación y "una clarificación absoluta de las competencias". "El viejo dicho de cada administración una competencia debería ser una realidad", demanda.

CONVERTIR EL PAZO PROVINCIAL EN HOTEL BALNEARIO: "EN STANDBY"

En julio de 2023, Menor tomó las riendas de la Diputación cerrando una etapa histórica de más de 30 años en los que el apellido Baltar --primero de la mano de José Luis Baltar y, posteriormente, de su hijo Manuel Baltar-- estuvo ligado a la institución provincial. Ocho meses después afirma que se siente "muy cómodo en la casa" y que lleva sus funciones "con normalidad y tranquilidad".

Asimismo, ha destacado el "razonable buen clima político" que hay en la Diputación pese a las "discrepancias claras" entre las cuatro fuerzas --PP, PSOE, BNG y DO-- que tienen representación. "Una situación" que el presidente de la Diputación (quien identifica el "estilo Menor" con "la proximidad") lamenta que no se dé, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ourense, que dirige Gonzalo Pérez Jácome.

Más allá, ha defendido que no tuvo que hacer "ningún gran terremoto" en el ámbito financiero porque las cuentas en la Diputación "estaban saneadas y respondía a lo que se decía". Y, con independencia de que se puedan formalizar determinados ajustes de distribución por áreas, descarta "recortes" o "despido" de personal en la institución provincial al entender que "está adecuadamente dimensionado".

Preguntado sobre un proyecto que su antecesor consideraba clave, convertir el Pazo Provincial en un gran hotel balneario, ha replicado que su futuro ahora mismo está "en standby" con dudas sobre la posibilidad de superar todos los trámites que exigiría y también sobre si, por las propias dimensiones del edificio y el número de habitaciones a las que daría lugar, lo harían "realmente competitivo".

"Además, yo personalmente, y creo que represento a una buena parte de los miembros de esta casa, admito que (nos) costaría muchísimo que la Diputación dejase de estar aquí", ha reconocido, antes de dar a entender que preferiría buscar "otra opción", que además también sería "mucho mejor" desde una perspectiva técnica. Eso sí, ha afirmado que su apuesta por un hotel termal para Ourense "es clarísima".

"NO ME GUSTARÍA ESTAR CONDENADO EN UN CARGO PÚBLICO"

En la entrevista, en la que ha ratificado su intención de presentarse al próximo congreso provincial del PP cuando se convoque, Menor ha garantizado que su único objetivo es "acertar en favor de la provincia". "A nivel administrativo, personal y político tengo mis administraciones más que colmadas", ha sentenciado, y ha manifestado su deseo de "abrir las puertas" del partido a miembros de la sociedad "que se sientan cómodos en el proyecto y quieran aportar".

En lo que no ha querido incidir es en lo que debería hacer Manuel Baltar, ahora senador, si finalmente resulta condenado por su caso de exceso de velocidad y ha asegurado que es una cuestión que compete a él y también PP. Eso sí, preguntado por lo que él haría si se llega a hallar en una situación similar, ha confesado: "A mí no me gustaría estar condenado en un cargo público".

Finalmente, tras incidir en que "en lo personal" no tiene ningún problema con Jácome y con el nuevo Gobierno gallego aún sin cerrar, se ha declarado "más de hechos" que "de nombres", aunque tampoco disimula: "Si hay tres conselleiros de Ourense, mejor que dos".