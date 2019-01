Miguel Rosendo niega haber abusado de una seguidora de su Orden y anuncia recurso ante el Supremo

Actualizado 02/01/2019 17:00:44 CET

Anuncia un recurso ante el Supremo entre acusaciones a "ciertos hombres de la Iglesia" por promover contra él "un montaje"

A CORUÑA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo, ha negado ser autor de un delito de abuso sexual continuado con prevalimiento y penetración hacia una seguidora de la citada asociación, por el que la Audiencia Provincial de Pontevedra le condenó a nueve años de prisión. Por ello, ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a través de la abogada que se encargará de su preparación, la letrada Beatriz Seijo.

En una rueda de prensa de más de hora y media, Miguel Rosendo, absuelto del resto de acusaciones que pesaban sobre él --entre ellos asociación ilícita, contra la integridad moral, coacciones y contra la libertad sexual, entre otros, y por los que la Fiscalía pedía 66 años de cárcel y la acusación particular 85 años-- ha defendido su inocencia y ha tildado de "mentira" el relato de hechos por el que ha sido condenado.

"Son mentira y me voy a defender", ha manifestado en alusión al recurso de casación que presentará. Lo hará, según ha expuesto, por su "dignidad", la de su familia y la de "esas benditas mujeres y hombres", ha añadido en alusión a las personas que integraban la Orden.

"No he abusado sexualmente de nadie", ha insistido también el que se ha definido como "un obrero" dentro de su labor como "cristiano católico". De este trabajo, ha avanzado su disposición a seguir llevándolo a cabo para ayudar "al prójimo". Con todo, ha matizado que no sabe si volverá a restaurar la Orden y ha precisado que ahora centrará su "lucha" en demostrar su "inocencia".

UN "MONTAJE"

Arropado, entre otros, por la letrada Beatriz Seijo y por los sacerdotes Juan Luis Castón y Eduardo Lostau, Miguel Rosendo, visiblemente emocionado, ha pedido "perdón" a la Iglesia. "Por salir en todo este juego falso y lleno de mentiras", a su juicio y también de los curas que le han acompañado, producto de "un montaje" que han vinculado con "ciertos hombres de la Iglesia".

Así, Eduardo Lostau ha acusado a éstos de haber actuado de "mala fe" para "destruir" a Miguel Rosendo. "Era un capital muy jugoso", ha expuesto, a su vez, la letrada en referencia al número de personas que formaban parte de la Orden ante la pregunta de los posibles motivos de este "montaje a nivel eclesial", como lo que ha definido Eduardo Lostau.

"Se inventó una secta con un fin personal", ha expuesto a su vez el sacerdote Juan Luis Castón, quien, como el fundador de la Orden, ha denunciado "un abandono total" hacia ellos por parte de "hombres de la Iglesia". En particular, ha citado al obispo de la diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro; al obispo emérito José Diéguez y al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

"Quiero hablar cara a cara con estos obispos y que me digan lo que no fueron capaces de decirme en su momento, la red que nos echaron encima sin decir la verdad", ha manifestado Miguel Rosendo. En su intervención, ha aprovechado también para responder a los padres que ejercieron la acusación particular. "Nunca he aportado a sus hijos de ellos", les ha dicho.

VALORACIÓN DE LA SENTENCIA

Sobre la sentencia, la abogada Beatriz Seijo ha insistido que "deja claro" que la Orden y Mandato San Miguel Arcángel "no es una secta". "Y que no hubo entregas de dinero de manera controlada", ha insistido sobre los presuntos delitos de apropiación indebida y estafa, que no han sido apreciados en la sentencia, contra la que cabe recurso al no ser firme.

Por ello, ha avanzado que pedirán el "alzamiento del embargo de bienes" de Miguel Rosendo. Por otra parte, ha recordado que "no hay responsabilidad civil" porque la víctima del delito de abuso sexual que estima el fallo "no pidió resarcimiento económico".

De su testimonio, ha expuesto que la sentencia considera que "entre el 80 y el 90% de su relato no ha sido creíble", cuestión que, según ha avanzado, centrará su recurso. Además, ha recordado que esta mujer no formaba parte de la acusación particular. "Pero la maquinaria jurídica la arrastró al proceso judicial", ha apostillado.

"De las cuatro presuntamente abusadas, tres han mentido de manera aberrante", ha señalado la letrada tras la absolución de Miguel Rosendo de los demás delitos. Tanto éste como la abogada han aprovechado también su comparecencia para insistir en que la Orden era "una asociación amparada y tutelada por la Iglesia Católica".

La letrada, que se ha mostrado confiada en que Rosendo siga en libertad hasta que se resuelva el recurso, ha admitido que, con el fallo judicial, la Orden está "limpia", pero "destruida".

Y es que ha lamentado que no hubiese "socialmente cierta neutralidad" en este caso ante las acusaciones que hubo en su momento de "secta". Por ello, no ha descartado emprender acciones judiciales por posibles delitos contra el "honor" de Rosendo o de los que apoyaron la Orden.