Miles de mujeres colapsan el centro de Santiago para reclamar igualdad

Actualizado 08/03/2019 14:03:09 CET

Cuatro marchas parten de diferentes puntos de la ciudad y confluyen en A Senra al grito de 'Aquí está o feminismo galego en pé'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de mujeres han colapsado el centro de Santiago de Compostela este viernes 8 de marzo, Día de la Mujer y de la huelga feminista, para reclamar igualdad y respeto a sus derechos.

La Rúa da Senra, situada en el Ensanche compostelano y a las puertas del casco histórico, ha sido el punto de encuentro de las 'Treboadas feministas', que partían a las 11,30 horas desde cuatro puntos diferentes de la capital gallega.

Así, en un ambiente festivo, las manifestantes han recorrido las calles compostelanas al grito de consignas como 'Revolta feminista, por todas as mulleres, por todos os dereitos', 'Non nos mires, únete' o 'Aquí está o feminismo galego en pé'.

Miles de mujeres bloquean el centro de Santiago de Compostela para reclamar igualdad #8M #DiaDeLaMujer pic.twitter.com/WeMYXphMli — Europa Press Galicia (@EPGalicia) March 8, 2019

Las cuatro columnas de la 'Treboada feminista' han confluido al filo de las 12,00 horas de este viernes en la rúa da Senra, que ha quedado colapsada desde la Alameda hasta la rúa Virxe da Cerca por miles de mujeres que han reivindicado "igualdad de derechos" y "libertad".

Durante la protesta se han podido leer cientos de carteles con mensajes como: 'Irmás, quérovos vivas'; 'Ni una menos'; 'De camiño a casa quero ser libre, non valente'; 'La manada no son cinco, la manada es el sistema'; 'Xustiza feminista' o 'El feminismo no es marketing, es una revolución'.

PROTESTAS SINDICALES

Por su parte, decenas de mujeres de UGT y CC.OO. han protagonizado una protesta en la Praza do Obradoiro tras carteles en los que se podía leer 'Loitamos pola igualdad' y 'Pola igualdade e empoderamento das mulleres', en donde se encontraban. Entre otros, se encontraba el líder de UGT, José Antonio Gómez, y el diputado del PSdeG Xoaquín Fernández Leiceaga.

También con ambiente festivo, se han producido diversos cánticos ante el Ayuntamiento de Santiago, en un Pazo de Raxoi del que penden lemas como 'Contra as violencias machistas'.

Por las calles de Santiago piquetes informativos de mujeres de la CIG han recorrido diferentes establecimientos con motivo de la huelga, al tiempo que se han concentrado en puntos como la Praza de Galicia hasta sumarse a la protesta mayoritaria de la calle de A Senra.