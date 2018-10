Miles de personas se manifiestan en Galicia convocadas por la CIG para pedir la "recuperación de derechos"

Publicado 19/06/2018 21:09:44 CET

La central advierte de que no es suficiente con un "cambio de cara" en el Gobierno y reclama un "viraje radical" en las políticas

VIGO / SANTIAGO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este martes en las siete grandes ciudades y en otras siete localidades gallegas, convocadas por la CIG en una "jornada de movilización nacional" para exigir la "recuperación de derechos" y el fin de la precariedad.

En Vigo, la marcha, que ha partido del cruce de A Doblada, ha recorrido la céntrica calle Urzáiz encabezada por una pancarta con el lema 'Es la hora de recuperar nuestros derechos. En Galicia, empleos, salarios y pensiones dignas'.

Durante la protesta, los participantes han coreado consignas como 'Feijóo cacique, Galicia no te admite' y 'Derechos conquistados no pueden ser robados'.

La movilización terminó en la Farola del inicio de la calle Príncipe, donde el secretario comarcal del sindicato nacionalista, Alberte Gonçalves, ha leído un manifiesto.

Según ha proclamado, "no caben más esperas" ni "tiempos de cortesía" y "es ahora el momento" de que la clase trabajadora recupere los derechos perdidos en los últimos años. Gonçalves ha recordado que la CIG había convocado una huelga general para esta jornada, concebida como una "moción de censura" a las políticas del gobierno de Rajoy, y que finalmente hubo una moción de censura en el Congreso y el PP "fue desalojado".

"Pero que nadie se equivoque, ni todo el problema era el PP, ni la salida de Rajoy resuelve nada por sí misma", ha advertido, y ha proclamado que los problemas de los trabajadores "no se resuelven con un cambio de caras", sino con un "viraje radical" de las políticas sociales, económicas, laborales e industriales.

El secretario comarcal de la CIG en Vigo ha subrayado que hay "mínimos irrenunciables", como son la derogación de las reformas laborales, de la reforma de las pensiones o de la 'ley mordaza', además del indulto a los trabajadores Carlos Rivas y Serafín Rodríguez (condenados a tres años y medio de prisión por su participación en un piquete en 2008).

NUEVO GOBIERNO

Alberto Gonçalves ha apuntado que "no hay ningún motivo para confiar" en el nuevo gobierno de España, y que la elección de ministros "de claro fondo reaccionario" no ofrece "motivo de esperanza, sino de preocupación"."La salida de Rajoy ha provocado expectativas, pero también conocemos bien al PSOE", ha sentenciado.

En esa línea, ha aseverado que la CIG "no dará tregua" al nuevo Ejecutivo, y ha llamado a seguir movilizándose y "presionando" para que el gobierno de Pedro Sánchez sienta su "aliento en la nuca". "No es momento de bajar la guardia ni de retroceder (...), cuando decidimos suspender provisionalmente la huelga general no desactivamos nada", ha recalcado, y ha advertido de que el paro se reactivará "si no hay cambios claros".