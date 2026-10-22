La moción de censura en Rairiz de Veiga que dejará la Alcaldía en manos de un edil del PP se debatirá el 4 de noviembre

OURENSE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La moción de censura registrada en Rairiz de Veiga (Ourense) por dos ediles del PP, otros dos del BNG y un concejal exsocialista para arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa, Asunción Morgade (PSdeG), se debatirá en pleno el próximo 4 de noviembre a las 12.00 horas.

Según se recoge en el documento firmado este miércoles, los cinco ediles, "desde diferentes sensibilidades y posiciones políticas", quieren abrir una "nueva etapa" en el Consistorio basada en la "estabilidad institucional, el diálogo, la transparencia, la responsabilidad y la defensa de los intereses generales de los vecinos y vecinas".

Así, la moción propone como candidato al popular Camilo Fernández Freire, bajo el apoyo de los dos ediles nacionalistas y de un edil independiente que, pese a haber concurrido en las listas del PSOE, abandonó la agrupación local y pidió la condición de no adscrito.

En esta línea, los firmantes han asegurado que dicha iniciativa "no responde a intereses particulares ni pretende cuestionar la legitimidad de los resultados electorales" --tras la candidatura de Morgade, que se hizo con cinco de los nueve ediles que conforman la corporación--, y han apuntado a "cambios sustanciales" durante el mandato y a un "abandono" en el que, en su opinión, está sumido el Ayuntamiento por la gestión de la actual regidora.

"NUEVA DINÁMICA DE TRABAJO"

Por todo ello, han insistido en que la situación política actual del ayuntamiento "requiere una respuesta responsable" que permita "garantizar la gobernabilidad" durante los siete meses que quedan de mandato hasta las próximas elecciones municipales (en mayo de 2027), así como "recuperar la confianza institucional" y establecer una "nueva dinámica de trabajo centrada en la atención a las necesidades reales de la vecindad".

"Los concejales firmantes son conscientes de sus diferencias ideológicas y políticas, pero coinciden en que estas no deben constituir un impedimento para alcanzar acuerdos sobre aquellas cuestiones fundamentales que afectan al presente y al futuro del municipio", han recalcado.

Así, han marcado como principales compromisos la "estabilidad y responsabilidad institucional, transparencia y buena administración, diálogo y respeto institucional, igualdad de trato para todas las parroquias, planificación y eficacia en la gestión municipal, colaboración institucional y compromiso con los vecinos y con el futuro" del territorio.

EL PP DE OURENSE DEFIENDE LA "AUTONOMÍA MUNICIPAL" DE SUS EDILES

Así las cosas, la dirección provincial del PP ha que, "teniendo en cuenta en todo momento las diferencias ideológicas que separan a las formaciones firmantes", la decisión de ambos concejales "se enmarca en un ámbito local" que "se refleja en las razones expuestas" en el documento de la moción.

En este sentido, han explicado que el partido está "estudiando la situación" y han apelado a la "autonomía municipal" de sus concejales, quienes, según han asegurado, son "conocedores de la realidad del ayuntamiento".

Precisamente, sobre esta iniciativa censora (ante la alianza de ediles populares y nacionalistas), también ha sido preguntado este jueves el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, quien ha sugerido que al que habría que preguntar qué opina al respecto es al BNG.

"Son ellos los que levantan barreras siempre, los que ponen cordones sanitarios y no son capaces de entender que se puede llegar a acuerdos por encima de ideologías", ha indicado y, tras ser repreguntado, con la aclaración de que la dirección del Bloque desautoriza la operación, se ha reafirmado en que evidencia "lo de siempre, que no son capaces de entender más allá de sus orejeras ideológicas".

EL PSOE PROVINCIAL ACUSA AL PP DE "COMPRAR VOLUNTADES"

Por su parte, el líder del PSOE provincial, Álvaro Vila, ha reprochado a populares el "comprar voluntades" para llevar a cabo mociones de censura "espurias" y ha instado al líder del PP provincial, Luis Menor, a "desautorizar y echar para atrás" la que ha calificado como una "operación caciquil" frente a un gobierno local y una alcaldesa que, en su opinión, "funcionaban perfectamente y con toda la estabilidad del mundo".

"Son las viejas prácticas habituales del PP que están enquistadas en la provincia de Ourense y siguen repetidamente desde tiempos inmemoriales", ha trasladado Vila este jueves consultado por medios de comunicación al respecto en una rueda de prensa, en la que ha incidido en que, aunque "cambió su presidente, no cambiaron las formas y las mañas" del PP.

Tras apuntar a la "vuelta de las viejas prácticas del baltarismo", ha asegurado que populares "compran voluntades" en aquellos territorios en los que "no pueden conseguir alcaldías o representación por medios propios", aprovechando para recordar la moción de censura que encabezó el PP en Manzaneda para arrebatar la Alcaldía al anterior regidor también socialista, Amable Fernández, apoyada en dos tránsfugas que habían concurrido bajo las listas del PSdeG.

EL BNG COMARCAL TRASLADA SU "TOTAL RECHAZO"

Asimismo, tras el anuncio de la moción este pasado miércoles, fuentes del BNG comarcal dejaban claro su "total rechazo" a una moción de censura a estas alturas del mandato, a siete meses vista de las elecciones, afeando especialmente el hacer alcalde a un candidato del PP.

Además, en un comunicado remitido a los medios, el Consello Comarcal del BNG de Arnoia A Limia calificaba de "especialmente grave por las formas y por las implicaciones políticas" la decisión y señalaba que una iniciativa de estas características "no debe presentarse en nombre del nacionalismo gallego ni comprometer a una organización que no la autorizó".

"El proceder de los concejales de Rairiz de Veiga, al actuar al margen de la organización y suscribir una iniciativa de esta naturaleza, es incompatible con la posición que la formación nacionalista mantiene como fuerza política", apuntaban.

LA ALCALDESA ATRIBUYE LA MOCIÓN A UNA "VENGANZA PERSONAL"

Por su parte, la regidora del municipio, Asunción Morgade, calificaba la moción de "vergonzosa" y la atribuía a una "venganza personal", trasladando además su "absoluta incredulidad" y "rechazo" ante la que ha considerado una "maniobra inaudita" desarrollada con "total opacidad y a espaldas del aparato del BNG, tanto a nivel comarcal como nacional".

Asimismo, la alcaldesa aseguraba que, tras el pacto, "no hay ningún proyecto para Rairiz de Veiga", sino "una evidente venganza personal encabezada por el concejal díscolo Daniel González Ferreiro" en respuesta, aduce Morgade, a la regularización del puesto de trabajo que venía ocupando su hermano en el consistorio.

"Hace falta recordar, con total transparencia, que el puesto de trabajo que venía ocupando su hermano en el Ayuntamiento mediante un contrato de urgencia tuvo que ser regularizado por la vía legal correspondiente, estableciendo las preceptivas bases públicas de contratación. Fue el propio hermano del edil quien decidió libremente no presentarse al proceso selectivo, razón por la cual González Ferreiro pretende ahora hacer pagar a la institución municipal su frustración personal", recoge el comunicado de la alcaldesa.