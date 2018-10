Las mujeres compostelanas dedican seis horas más que los hombres al hogar y cuidados de menores y dependientes

Publicado 02/10/2018 19:25:44 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres compostelanas dedican seis horas más que los hombres a los trabajos domésticos, al cuidado de menores y al de dependientes. Así se desprende de un estudio elaborado para el Ayuntamiento de Santiago en el marco del análisis de la situación y con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad.

Para realizar el estudio, se llevaron a cabo 600 entrevistas, en las que se recabó información sobre cuestiones como el tiempo dedicado al trabajo remunerado, los recursos para conciliación y los usos de los tiempos, desde el punto de vista del trabajo doméstico y de los cuidados.

En su intervención, la concejala de Igualdad, Marta Lois, ha advertido que este tipo de datos "permiten comprender como los tiempos en la esfera privada influyen en la esfera pública, de las mujeres que son las que acaban por reducir su jornada o dedicarse menos tiempo a ellas para dedicarlo a sus familias".

Así, hacer la comida principal muestra la diferencia más acusada en los porcentajes entre mujeres y hombres. Concretamente, el 742 por ciento frente a un 28,1 por ciento.

En el cuidado de menores, las mujeres ocupan una media diaria de seis horas y 31 minutos, frente a las tres horas y 50 minutos que emplean los hombres. Mientras, en el caso de los cuidados de personas en situación de dependencia, las mujeres dedican nueve horas y los hombre que lo hacen, dedican seis horas y media.

MEDIDAS

Rosa Torrado, una de las encargadas del estudio, apuntó que no existe corresponsabilidad real y ha apelado a la "necesidad de que adopten medidas en el Estado dedicadas a implementar la igualdad en este ámbito".

Además, han indicado que, aunque la desigualdad de cargas se observa en todas las franjas de edad, es más pronunciada cuanto más avanzada es el tramo de años.

Sobre las medidas de conciliación, más de la mitad de las personas que respondieron a la encuesta no saben lo que son. Del 48% restante, un 21,8% no es capaz de definirlas correctamente, si bien las mujeres son las que más conocen y más uso hacen de ellas. "Lo que perjudica su vida laboral para favorecer la vida familiar", advierte Rosa Torrado, quien también constató que los hombres hacen más horas extra en el trabajo que las mujeres, algo en lo que no se profundizó pero que apunta a una falta de corresponsabilidad en la vida privada.

Las mujeres utilizan en mayor medida los supermercados y los espacios y servicios vinculados al hogar y los cuidados; mientras que lo hombres acuden más que ellas a lugares de ocio como áreas deportivas, cine y espectáculos culturales.

IGUALDAD REAL

"La corresponsabilidad es un pilar fundamental para la igualdad real de oportunidades", ha indicado Rosa Torrado. Por su parte, Marta Lois puso también el acento en que los hombres "tienen más tiempo para la vida social" que las mujeres, y hay que sumar el trabajo que hacen las abuelas.

Las impulsoras del estudio también avisan de que el uso de la ciudad es diferente en caso de hombres y mujeres, como indicó María Vilar. Por ejemplo, en movilidad, por lo que este estudio también permite una radiografía y adaptar las políticas municipales en cuestiones como el transporte urbano, entre otras.