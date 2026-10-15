El Museo Gaiás acoge desde este jueves la exposición 'Outro e sobre si', un diálogo entre el arte y la física cuántica

Inauguración de la exposición 'Outro e sobre si' - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Outro e sobre si', del artista compostelano Andrés Rodís, ha abierto sus puertas este jueves en el Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura, la muestra, que podrá visitarse hasta el 10 de enero, es el fruto de la primera Residencia ArtLab IGFAE. Se trata de una iniciativa conjunta de la Xunta y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para conectar la creación contemporánea con la investigación en física de partículas desarrollada por el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE).

Durante la inauguración, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, ha destacado el "estimulante diálogo" que Rodís establece entre conceptos como la superposición cuántica o el principio de incertidumbre de Heisenberg y su práctica artística, "cuestionando los límites del acto pictórico y de la obra de arte".

En la presentación han participado también la vicerrectora de Investigación e Ciencia Aberta de la USC, Almudena Hospido; el director del IGFAE, Carlos Salgado; la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; y el propio artista, que ha situado la experiencia como "clave" en su trayectoria.

En concreto, la propuesta reúne un total de 25 piezas --entre pinturas, collages, impresiones digitales y una videoproyección-- que exploran las relaciones "entre lo mostrado y el dispositivo de representación" y la importancia de "la medición en la aproximación a la realidad".

Para dar forma al proyecto, Rodís completó una estancia en las instalaciones del IGFAE donde dialogó con el personal investigador e incorporó a sus propuestas imágenes de gammagrafías y tomografías, según ha explicado el artista.

Asimismo, ha detallado que para crear las obras que conforman la exposición utilizó como pigmento materiales tamizados de su propio taller --como polvo, cemento erosionado o pintura derramada--, "generando una orografía sobre el lienzo que registra el propio acto pictórico".

Con todo, este mismo jueves a las 19.00 horas el artista participará en un encuentro abierto al público en las instalaciones del IGFAE, en el Campus Vida de la USC. Con motivo de la inauguración, la Xunta ha recordado que permanece abierto el plazo de solicitud para la segunda edición de esta residencia pionera.

IMPRESIONES DEL ARTISTA

En declaraciones a Europa Press tras finalizar la visita inaugural, Rodís ha explicado que la residencia consistió en una estancia de varias semanas en la que pudo compartir materiales e ideas con los investigadores y matizar conceptos teóricos para su proyecto.

En este sentido, ha destacado como aspecto clave la cuestión de la medición en estados de superposición, remarcando que "aquello que se muestra no es ajeno al aparato que lo está mostrando".

Rodís ha señalado que esta experiencia supone una "influencia clave" en su trayectoria artística, permitiéndole traer al frente elementos habitualmente relegados al fondo y "materializar" ese "ruido" que rodea al proceso creativo.

Sobre el contenido de la propia exposición, el artista ha admitido que, a primera vista, "podría no parecer demasiado evidente que tiene que ver con la cuántica", por lo que ha invitado al público a acercarse a la Ciudad de la Cultura y adentrarse en su original propuesta.

Según ha concluido, la muestra nace de explorar la idea de que "el observador y el observado son totalmente indisociables", reflejando en sus obras la manera en que estas ideas de la física de partículas "rebotan" en su práctica artística.

RESIDENCIA ARTLAB IGFAE

La Residencia ArtLab IGFAE se plantea como una plataforma experimental que permite a los artistas explorar "el potencial y las iplicaciones" de la física, trabajando en los posibles nexos entre arte y ciencia.

Creado en 1999, el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías coordina y fomenta la investigación científica y técnica en los ámbitos de la física de partículas, la física de astropartículas y la física nuclear, así como una "creciente actividad en cosmología y ciencia y tecnologías cuánticas".