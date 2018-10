La nieve deja sin clase a 126 alumnos de la montaña de Lugo y dificulta la circulación en vías secundarias

Publicado 30/10/2018 11:54:05 CET

LUGO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en los últimos días en la montaña lucense continúa generando dificultades de circulación en algunos ayuntamientos, donde condiciona el tránsito por carreteras secundarias y ha dejado sin clase a 126 alumnos este martes.

Según los datos de la Consellería de Educación, este martes no han podido acudir a clase 126 alumnos de seis centros de la provincia de Lugo a causa de las condiciones meteorológicas. En ninguno de los casos se han suspendido las clases y los problemas para acudir han derivado de la dificultad para que el transporte escolar circule por algunas vías, dada la presencia de nieve.

En concreto, los centros más afectados son es el IES Fontem Albei y el CEIP Santa María, ambos de A Fonsagrada, donde no han podido acudir a clase 56 y 42 alumnos, respectivamente.

Además, el CPI de Navia de Suarna registra 14 ausencias este martes y el CPI de Cervantes 11. En el colegio de infantil y primaria de As Nogais no han podido acudir dos alumnos y falta uno a causa de la nieve en el CPI Uxío Novoneyra de Folgoso do Courel.

La circulación por las vías principales de la montaña de Lugo en esta jornada es buena, aunque con precauciones. Así, la DGT solo mantiene la circulación condicionada (y con nivel verde) en la LU-633, a su paso por Pedrafita do Cebreiro, y en la LU-636, en Becerreá.

No obstante, la situación es diferente el vías secundarias, que permanecen aún afectadas por la nieve a pesar del aumento de las temperaturas, sobre todo en carreteras de Pedrafita, Becerreá o A Fonsagrada, donde la acumulación de nieve fue más importante.