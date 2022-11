Niños y adolescentes gallegos ponen el foco en la salud mental desde el Parlamento: "Es un derecho, no un privilegio"

La Xunta sacará esta semana a exposición pública el decreto que regulará el nuevo Consello Galego de Participación da Infancia e da Adolescencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Doce niños y adolescentes gallegos, en representación de sus consejos locales de participación infantil y adolescente de distintos municipios de Galicia, han participado este martes en el X Foro Infantil UNICEF-Parlamento de Galicia, donde han puesto el foco en la salud mental.

El pleno ha estado presidido por la vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia; el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey; y la presidenta de Unicef Comité Galicia, Myriam Garabito.

En el acto, aparte de la representación de los ayuntamientos de Castrelo de Miño, Cabanas, Teo, Viveiro, Moeche, Ames, Moaña, Ponteareas, Tomiño, Redondela, Nigrán y Burela, han participado representantes de los tres grupos parlamentarios: Carmen Pomar, por el PPdeG; Ramón Fernández Alfonzo, del BNG; y Marina Ortega, del PSdeG.

De esta forma, las propuestas que han abordado surgieron del manifiesto 'Nuestro futuro nuestras ideas', que recoge las conclusiones alcanzadas por los casi 180 participantes en el séptimo Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en Cáceres.

Así, en esta jornada marcada por la salud mental, Xoana, una joven de Cabanas, ha puntualizado sobre el Plan de Saúde Mental de Galicia en el cual, ha recordado, se prevé la incorporación de 241 profesiones de diferentes áreas de la salud mental, pero "¿se está comprobando que se cumpla?", se ha preguntado.

La representante de Burela, María, ha sido más directa y ha señalado que "a pesar de contar" con recursos y dispositivos adecuados, "echan en falta" los relacionados con la promoción de la salud y con la prevención de problemas psicológicos. Así, ha puntualizado que "consideran fundamental" tener un fácil acceso a los servicios de ese tipo y ha recordado que la salud mental "es un derecho, no un privilegio".

Los presentes han coincidido en tener un "acceso adecuado a la salud mental" que pasa por el respeto; la normalización de este tipo de enfermedades; cuidar y escuchar a las personas que la sufren; educación emocional y social en las escuelas; y dotar a la salud pública y a los centros educativos de los profesionales necesarios para atender esta enfermedad.

OTROS TEMAS TRATADOS

En el hemiciclo también se han tratado temas relacionados con el derecho a participar, el cuidado del planeta frente al cambio climático, la producción y el consumo responsables, la lucha contra la pobreza y la desigualdad o las mejoras de las condiciones laborales para eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, entre otras.

En esta línea, la portavoz del consello de Ponteareas, Sabela, ha denunciado que "cada vez son más las familias" que no pueden pagar un alquiler, encender la calefacción o hacer una compra saludable, "porque los precios no paran de subir". Así, ha remarcado que todos estos "son derechos básicos y no caprichos o lujos".

El rural también ha saltado a la palestra y Carme, de Moeche, ha pedido el compromiso de las autoridades presentes en el acto para que se "hable más y se haga más por el rural". "Queremos seguir viviendo en nuestras aldeas y tener acceso a recursos y servicios básicos", ha sentenciado.

CONSELLO AUTONÓMICO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

La apertura de las intervenciones ha recaído en Esteban, de Castrelo de Miño, que ha hecho referencia a la importancia de la participación infantil y adolescente y ha recordado la petición que ya realizaron a la Xunta en el año 2019.

Así, se ha referido a la creación del Consello autonómico de participación da infancia e da adolescencia: "Pedimos que sea una realidad".

Precisamente, el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica ha avanzado que "esta misma semana la Xunta dará la aprobación inicial al tan demandado consello" que posteriormente será sometido a participación pública.

De hecho, fuentes de la Consellería de Política Social e Xuventude, consultadas por Europa Press, han señalado que tras los 15 días de exposición pública será llevado al Consello de la Xunta.

De esta forma, ha indicado que "ese será el principal órgano de participación infantil" de la Comunidad gallega. Tendrá 30 vocales y en él "se podrá trabajar de forma institucional y colegiada, contribuyendo a hacer realidad el derecho a la participación social de los niños y jóvenes de Galicia".

CLAUSURA

Tras finalizar las intervenciones, la presidenta de Unicef Comité Galicia ha remarcado la necesidad de situar las necesidades de la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas sobre salud mental.

Además, los diferentes representantes políticos han felicitado a los jóvenes por su intervención y por tratar "temas que verdaderamente importan en la sociedad". "Sois una generación absolutamente comprometida para construir un mundo mejor", ha sentenciado la vicepresidenta del Parlamento.

El acto se ha enmarcado en la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989.