Noriega arropa a Bruzos en Santiago y lamenta que Villares emplee "dinámicas de vieja política" en campaña

Publicado 29/11/2018 19:25:48 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha arropado a la candidatura que encabeza David Bruzos al Consello das Mareas en un acto celebrado en la capital gallega, donde, a preguntas de los medios, ha lamentado que la dirección de Luís Villares haya publicado en plena campaña que determinados diputados no cumplen con sus obligaciones económicas con el partido por el que fueron electos.

"No esperaba determinadas dinámicas de vieja política en la campaña de En Marea. Me parece que este tipo de filtraciones lo que pretenden es agudizar contradicciones del espacio que sí que existen en vez de positivizar lo que nos une, que es mucho más que lo que nos separa", ha señalado Noriega en declaraciones a los medios acompañado por David Bruzos.

Noriega ha destacado el "carácter integrador" de Bruzos y su candidatura, apoyada por el propio regidor y Compostela Aberta, marea municipalista que inició los movimientos que derivaron en la creación de esta lista, apoyada por el resto de mareas de las ciudades y los partidos Anova, EU y Podemos.

"Él (Bruzos) quiere construir mandando un mensaje de que aquí no sobra nadie", ha apuntado, para luego hacer hincapié en que la lista 'Entre todas' "ya está gestionando el día después" del proceso. Además, reivindica que la candidatura que Bruzos encabeza no pone sobre la mesa "un debate nominal, ni está poniendo en cuestión liderazgos tan marcados como el que pueda tener Luís (Villares)".

"CÚPULAS"

Asimismo, rechaza la visión que traslada la candidatura que lidera el actual portavoz, Luís Villares, que asegura que el triunfo de 'Entre Todas' supondría entregar En Marea a las "cúpulas" de los partidos y, por lo tanto, traicionar la configuración del partido instrumental como espacio de adscripción individual.

"¿Se puede construir un espacio como En Marea sin corresponsabilizar a los que participan en ella desde el principio? ¿Podemos prescindir de todo ese capital político? Yo creo que no, no podemos prescindir de eso, aquí no sobra nadie", ha zanjado.

Martiño Noriega y David Bruzos participaron en la tarde noche de este jueves en un acto celebrado en un establecimiento hostelero de la Praza da Quintana, hasta donde se han desplazado otros miembros del espacio político, como el portavoz nacional de Anova, Antón Sánchez, la concejala compostelana Branca Novoneyra o la diputada en el Parlamento Luca Chao.