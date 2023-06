La nueva corporación de la Diputación de Lugo se constituirá el 30 de junio y la de Pontevedra a principios de julio

Los recursos presentados tras el 28M retrasan que se configuren las instituciones provinciales de A Coruña y Ourense

LUGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la nueva corporación de la Diputación de Lugo saliente de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo se constituirá el próximo día 30 de junio, mientras que, en el caso de la de Pontevedra, se prevé que se configure a principios del mes julio.

En Lugo, la institución provincial ya ha informado de la convocatoria del nuevo pleno para el viernes 30 a las 12,00 horas en el Pazo de San Marcos. De no haber sorpresa y aunque sonaron otros nombres en el seno del Partido Socialista, se prevé que el alcalde de Monforte, José Tomé, repita como presidente y se reedite el acuerdo de gobierno entre PSOE y BNG.

Además, fuentes provinciales consultadas por Europa Press han explicado que en el caso de la Diputación de Pontevedra se prevé que el pleno para la constitución de la nueva corporación tenga lugar a principios de julio.

Tras perder los socialistas este gobierno provincial el pasado 28 de mayo, el presidente del PP de Pontevedra, Luis López, será el próximo presidente de la Diputación después de una maniobra que implicó la renuncia de 16 integrantes de la lista del PP de Rodeiro, localidad en la que este dirigente del PP había sido alcalde. Todo ello para que 'Lugués' pudiese coger el acta de edil que le abre las puertas de la institución provincial, ya que cerraba la lista tras el resto de suplentes.

LAS DE A CORUÑA Y OURENSE SE RETRASARÁN

Sin embargo, el registro de varios recursos electorales en relación a las municipales de mayo motivarán que los plenos para designar a las nuevas corporaciones de las instituciones provinciales de A Coruña y Ourense se retrasen hasta mediados de julio.

En el caso de A Coruña, el aplazamiento se debe a aún quedan varios ayuntamientos por constituirse. En concreto, se trata de las nuevas corporaciones de Boiro, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Outes, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son y Ribeira. En estos nueve ayuntamientos se tendrá que aplazar hasta el 7 de julio toda vez que se debía respetar el plazo para que los partidos presenten recursos contra la decisión de la junta electoral central de desestimar una denuncia del PSOE que pedía comprobar los votos nulos del partido judicial toda vez que había quedado a solo diez votos de obtener un diputado provincial que finalmente recayó en el BNG.

Este hecho afectará también a la constitución de la Diputación, que se moverá hasta mediados del mes de julio. En este caso, se prevé que el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, continúe como presidente, para lo que los socialistas deberán reeditar el acuerdo de gobierno sellado con el BNG.

Por último, también tendrá que esperar hasta mediados de julio la constitución de la futura corporación de la Diputación de Ourense toda vez que también está aplazado hasta el 7 de julio la constitución del pleno de Celanova. Ello se debe a la existencia de otro recurso, presentado en este caso por Celanova Decide, en relación a un error en la transmisión telemática de los resultados de la mesa de Acevedo do Río la noche de los comicios electorales del pasado 28 de mayo.

En el caso de Ourense, está en el aire quién presidirá el nuevo gobierno provincial aunque, salvo sorpresa, será algún o alguna militante del Partido Popular después de que el pasado día 17 los populares y el regidor de la ciudad de As Burgas y líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome, sellasen un acuerdo que implica dejar gobernar a la lista más votada tanto en el Ayuntamiento --donde DO se situó como primera fuerza--, como en la Diputación --donde los populares quedaron a un diputado de obtener la mayoría absoluta--.

Manuel Baltar renunció la semana pasada a recoger su acta de edil en Esgos y, en consecuencia a entrar en la Diputación provincial, así que su 'sucesor' al frente de la institución provincial saldrá de la terna de 12 diputados populares que se elegirán en los próximos días. Ya desde antes de la renuncia de Baltar estuvo fuerte en las quinielas el regidor de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, por su proximidad a Rueda.

Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press inciden en que hay otros "alcaldes y alcaldesas" con buenos resultados el pasado 28M que podrían ser una opción "fuerte". La decisión estará en si se apuesta por una vía de consenso que "aglutine" 'baltarismo' con una nueva cara más próxima a Santiago o si hay 'batalla'. Determinante será el proceso de elección de diputados, sobre todo en el partido de Ourense, el de mayor peso.