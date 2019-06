La obra de Dalí o la poesía de Horacio, entre las pruebas del segundo día de la ABAU

Publicado 13/06/2019 14:30:03 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de selectividad en Galicia han continuado este martes con la segunda jornada de exámenes, un día marcado por las materias más técnicas y específicas de las diferentes ramas de bachillerato y que abarcan propuestas tan dispares como la obra de Dalí, la química y la geografía o la poesía de Horacio.

La jornada arrancó esta mañana, a las 09,00 horas, con las pruebas de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais y Fundamentos da Arte II.

En este último caso, el formato de examen es similar al de la antigua 'PAU': los alumnos se encuentran ante dos obras y diversas cuestiones relacionadas con la historia, las características y la reflexión personal acerca de los autores.

En concreto, las obras escogidas han sido los óleos 'En la orilla del mar' de Salvador Dalí y 'The Monk by the Sea' de Caspar Friendrich, de 1931 y 1808, respectivamente.

Los aspirantes tuvieron que situar a estos autores en su contexto histórico, tanto económico, social como cultural, determinar su trayectoria artística, y describir el estilo de alguna de las obras propuestas.

Finalmente, a partir de este análisis, el alumno debía realizar un comentario y una reflexión personal de las piezas, observando tanto el contenido simbólico y la actitud expresiva como la ejecución técnica y la composición de las mismas.

Las siguientes pruebas se correspondían con las evaluaciones de Matemáticas II y Latín II, que se iniciaron a las 11,00 horas.

La composición de 'Latín II' también ha sido idéntica a la clásica selectividad, con un texto y ejercicios de análisis morfológico y sintáctico de determinadas palabras y de un fragmento subrayado.

Asimismo, otra de las cuestiones se refería a las partes habituales de los discursos de Cicerón y a la poesía lírica de Horacio para, finalmente, concluir con ejercicios de prefijos y de cuestiones terminológicas.

HORARIOS

El resto de la jornada incluye las pruebas de Debuxo Técnico, Artes Escénicas y 2ª Lingua Estranxeira II a las 13,00 horas y, ya por la tarde, los exámenes de Física, Xeografía y Cultura Audiovisual (16,00 horas) y Química y Grego II (18,00 horas).

El viernes concluirá la ABAU con Bioloxía e Historia da Arte (09,00), Xeoloxía e Historia da Filosofía (11,00) y Economía da Empresa e Deseño (13,00 horas).