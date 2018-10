Opel se compromete a entregar en agosto los coches a los compradores afectados por el cierre de Motorkar en Ferrol

Publicado 09/08/2018 17:48:40 CET

Son unos cuarenta clientes que pagaron o financiaron sus vehículos y que no los recibieron

FERROL, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los clientes del que fue hasta hace unos meses concesionario oficial Opel en la comarca de Ferrolterra, Motorkar, recibirán sus vehículos antes de que finalice el actual mes de agosto. La solución a este conflicto ha sido posible gracias a la firma de un acuerdo en Madrid entre Opel, la firma Motorkar y la entidad de crédito Cetelem.

Los afectados son aproximadamente una cuarentena, algunos de los cuales pagaron hace meses sus vehículos y nos los llegaron a recibir, mientras que otros están abonando los créditos firmados para hacer frente al pago de los automóviles, que tampoco han percibido.

Tras protagonizar diversas concentraciones, entrevistas con grupos municipales, aprobación de mociones en plenos y recibir el apoyo de partidos políticos y de la Xunta, precisamente, la mediación de la Dirección Xeral de Comercio ha sido fundamental para solucionar este asunto.

RENUNCIA A EMPRENDER ACCIONES JUDICIALES

Ahora, según ha detallado una de las afectadas a Europa Press, se les ha traslado que "antes de que acabe agosto, y entre en vigor la nueva normativa de emisiones, entregarán los vehículos, con el compromiso de renunciar a emprender cualquier tipo de acción judicial contra la marca, incluidas la reclamaciones por daños y perjuicios".

De todas formas, desconfía de este compromiso: "Ya no me fío de nada ni de nadie, ya que nos dicen que todo está acordado, pero yo hasta que vea el coche en mi poder y con la documentación en la guantera, no me fío".

Según les han trasladado a los afectados será Opel la que se hará cargo de la entrega de los vehículos, cuyos automovilistas deberán de recoger en el concesionario oficial de la ciudad de A Coruña.

La "estafa" salió a la luz pública a finales de junio, cuando Motorkar cerró por sorpresa las tres instalaciones que tenía en Ferrolterra, en los municipios de Ferrol y Cabanas (A Coruña), aplicando un ERE extintivo para todos sus empleados, entando previsto que en los próximo días presente concurso de acreedores, una vez sean entregados todos los vehículos.