Archivo - Pazo provincial de Ourense. - ALBERTE PAZ - Archivo

OURENSE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

PSdeG y BNG han afeado "enchufismo y caciquismo" en la Diputación de Ourense tras una información de 'El País' que ponía el foco la obteción de plazas en la institución por parte de familiares y miembros del PP ourensano. Ante estas afirmaciones, la dirección provincial --encabezada por el presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Luis Menor-- ha defendido la "legalidad y garantías" de los procesos de acceso a empleo público.

En el listado de personas que han obtenido plaza a las que aludía la información de 'El País' figuran un sobrino de la cabeza de lista del PP de Ourense al Congreso para el 29N, Ana Vázquez; un primo de la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de San Cibrao da Viñas; Marta Nóvoa, o un concejal del PP en Cartelle, entre otros.

Ante estas acusaciones, el PP provincial ha insistido, además, en que las ofertas y bases de las convocatorias "contaron con el respaldo de la representación sindical en la mesa de negociación" y ha recalcado que son las bases las que "determinan los requisitos de acceso, las pruebas y los criterios de valoración".

"La evaluación de las personas candidatas corresponde a los tribunales de selección. La normativa exige que la composición de estos tribunales sea estrictamente técnica y que sus miembros posean una titulación adecuada a las materias de cada proceso. Establece también su plena autonomía para evaluar, sin recibir instrucciones de los órganos de la Diputación, y prevé las causas de abstención y recusación para protefer la imparcialidad", han añadido, a través de un comunicado.

Enfrente, tanto los socialistas como los nacionalistas han denunciado una situación de "enchufismo" en la administración provincial, así como un "uso partidista" de las instituciones públicas por parte de los populares.

"DIMISIÓN INMEDIATA" DE LUIS MENOR

Por un lado, el PSdeG ha criticado una continuidad de "las mismas prácticas que caracterizaron durante décadas la etapa de los Baltar", y ha aprovechado para recordar que, en el año 2014, el histórico presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, fue condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación relacionado con la contratación irregular de 104 personas.

"Cambiaron los apellidos en la presidencia de la Diputación, pero no las prácticas", ha señalado el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, a través de un comunicado, y ha cuestionado "cuántas coincidencias hacen falta para que dejen de ser coincidencias".

Asimismo, el secretario general del PSOE ourensano, Álvaro Vila, ha exigido la "dimisión inmediata" de Luis Menor y ha reclamado al presidente del Ejecutivo autonómico y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, que "asuma su responsabilidad política" por ser él quien "situó" a Menor "al frente de la Diputación".

"Ourense no es patrimonio del PP. Las instituciones públicas están para servir a la ciudadanía, no al partido que las gobierna. Tener un carnet del PP o un determinado apellido no puede suponer ninguna ventaja para acceder a un empleo público", ha sentenciado Vila.

FORMA DE HACER POLÍTICA "ABSOLUTAMENTE ANTIDEMOCRÁTICA"

En este sentido, también la líder del BNG, Ana Pontón, ha abogado por "erradicar" una forma de hacer política basada, a su entender, en "enchufar a cargos del PP", algo que ha calificado como "absolutamente antidemocrático".

"Desde el BNG seguimos escandalizados y escandalizadas con la utilización partidista que el PP hace de las instituciones, en donde claramente la Diputación de Ourense está convertida en un lugar en donde hay enchufismo y caciquismo", ha lamentado Pontón consultada por medios de comunicación este miércoles en un acto de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres en Ourense.

Asimismo, ha apuntado a las elecciones generales del 29 de noviembre para defender una "oportunidad de que ese Ourense que está harto del caciquismo del PP" y del "uso perverso" de los recursos públicos pueda "apostar por la papeleta del BNG".

"El 29 de noviembre tendremos a una diputada como Noa Presas (candidata nacionalista al Congreso por Ourense) que va a defender Ourense y va a defender otra forma de hacer política en donde se trate a todos los ciudadanos por igual y dejemos atrás ese viejo caciquismo que, además, lo que está haciendo es un uso absolutamente espurio de los recursos públicos que no se puede tolerar en una democracia", ha subrayado Pontón.

RESPUESTA DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE

Por su parte, la institución provincial ha respondido a dichas acusaciones defendiendo la "legalidad y garantías" de los procesos de acceso al empleo público y ha incidido que tanto las ofertas como las bases de las convocatorias "contaron con el respaldo de la representación sindical en la mesa de negociación".

"El paso de estas bases por la mesa de negociación permitió además la participación sindical en la definición de las condiciones de las convocatorias", han añadido y han subrayado que dichos procesos "se desarrollaron sin impugnaciones y sin que se recibiese ninguna reclamación", sosteniendo que ello "también habla de la rigurosidad y profesionalidad de los tribunales".

"Si alguna persona entendiera perjudicados sus derechos, tuvo la puerta abierta en todo momento, tanto para presentar una reclamación administrativa o, si fuera el caso, para acudir ante la vía Contencioso-Administrativa, lo que no ocurrió", han señalado.

Asimismo, han destacado que estos tribunales "integrados por personal de la Diputación" también participaron en procesos de selección de ayuntamientos de la provincia. Entre ellos, han incluido Allariz, Maceda, Verín, Barbadás, Vilardevós, Castro de Val o Coles --ninguno de ellos gobernado por los populares--.

"Los procesos de selección de personal ya están finalizados desde hace tiempo e incluso algunas personas, aludidas en informaciones periodísticas, ya están trabajando desde hace, por lo menos, dos años", han finalizado.