La oposición ve a Feijóo "nervioso" y critica que utilice las instituciones para confrontar con el Gobierno central

Publicado 27/01/2020 14:48:48 CET

Puy (PPdeG) rechaza que Feijóo busque "confrontar" con el Gobierno de Sánchez: "Defiende lo que corresponde a Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSdeG, Común da Esquerda y BNG han coincidido este lunes al asegurar que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está "nervioso" ante la celebración de las próximas elecciones autonómicas, y han criticado que utilice las instituciones gallegas para "confrontar" con el Gobierno central.

De este modo, en una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ha acusado al máximo mandatario autonómico de convertir el Consello de la Xunta en "la junta directiva del PP".

"No gobierna como presidente de todos los gallegos sino como presidente del PPdeG y utiliza las instituciones como instrumentos de confrontación a la desesperada, en la búsqueda de los votos que lo dejaron alejado de una mayoría social progresista que va a llevar a un nuevo tiempo político en la Comunidad", ha manifestado.

En este sentido, ha considerado que el presidente gallego se equivoca cuando utiliza la Xunta para confrontar y "no dedica sus esfuerzos a gobernar Galicia y a dar soluciones" a los problemas de los gallegos. "En su estrategia de confrontación utiliza falsos agravios para confrontar con el gobierno de España y no responde de lo que es responsabilidad del PP", ha señalado.

En este punto, ha aprovechado para censurar su críticas a la gestión del AVE por parte del Gobierno socialista cuando el Tribunal de Cuentas habla "de irregularidades y paralización" de las obras durante el gobierno de Rajoy con Ana Pastor como ministra de Fomento.

"Cuando hablan de tomaduras de pelo, hay que decirle a Feijóo que la mayor fue el Tribunal de Cuentas detectando estas irregularidades con el silencio cómplice del PP", ha señalado.

"NO ASUME LA DEMOCRACIA"

Por su parte, Luca Chao (Común da Esquerda) ha acusado al PP de "no asumir la democracia", al tiempo que ha afirmado que Feijóo "lo fía todo a la oposición al Gobierno en el Estado", ya que "carece de proyecto para Galicia".

"El que incumple con Galicia es Feijóo, que lleva gobernando diez años", ha incidido Chao a preguntas de los medios en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha augurado que a Feijóo "le va a ir muy mal" si "lo único que puede ofrecer" a la comunidad que preside es confrontar con el Ejecutivo estatal.

En esta línea, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Ollala Rodil, ha cargado contra la "falsa confrontación" que ejerce un Alberto Núñez Feijóo "nervioso" porque cada vez más gallegos quieren un "cambio político real" en Galicia.

En este sentido, ha considerado que el acuerdo de investidura alcanzado por el BNG "dejó claro "quien tiene la capacidad de poner por delante la defensa del país". "Cuando se quieren poner los intereses de Galicia por delante, se puede", ha manifestado para poner en valor el hecho de el BNG "consiguiese en un mes más logros que Feijóo en una década".

"No basta con lloriquear ni con arrebatos epistolares que solo usan a Galicia para favorecer la estrategia política de Casado, si usando este país como una bola para el pim-pam-pum de las fuerzas estatales", ha zanjado.

"DEFENDEMOS LO QUE CORRESPONDE A GALICIA"

Enfrente, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha rechazado que el Ejecutivo autonómico, con Alberto Núñez Feijóo al frente, busque "confrontar" con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez, y ha remarcado que, lejos de ello, a lo que aspira es a "defender lo que corresponde a Galicia". Como ejemplo, ha aludido a la deuda de 200 millones de la mensualidad del IVA de 2017.

"¿A Galicia se le deben los 200 millones o no? ¿Y el presidente debe reclamar los intereses de Galicia o no?", ha preguntado Puy, antes de sugerir que hay que "tener cuidado" cuando se habla de "estrategia de confrontación" y de subrayar que cada administración debe "cumplir con sus obligaciones".

Así, ha pedido que "el Estado pague" y ya no habrá "ninguna confrontación", además de subrayar que dirigentes de distintos colores políticos demandan que se abonen las cantidades derivadas de la mensualidad del IVA de 2017. Es más, ha esgrimido que en la propia Comunidad gallega el BNG insiste en que hay que ir a los tribunales.

"Ojalá que nos paguen sin que haya que hacerlo y no tengamos que confrontar", ha defendido, antes de remarcar que lo mismo ocurre con los plazos del AVE, dadas las "contradicciones" del Ejecutivo autonómico y del ministro del ramo, José Luis Ábalos. A su modo de ver, la Xunta está "abierta a cooperar" y no quiere "confrontar", pero no puede dejar de "pedir lo que corresponde" a la comunidad.

Y en cuanto a las palabras que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien se refirió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con un "qué jeta, qué morro y qué cara", ha considerado que "cada uno puede usar las palabras que considere oportunas" antes de incidir en los distintos compromisos "incumplidos" por esta dirigente que, además, cuando era consejera de Hacienda, pedía el pago para su Comunidad, Andalucía.

En este escenario, se ha mostrado convencido de que las palabras que, en el ámbito "privado", se podrían dirigir a una persona que actúa de este modo podrían ser similares o incluso de tono más elevado.