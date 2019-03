Pablo Casado asegura que el PP "garantizará el blindaje fiscal del ahorro" para la jubilación

Publicado 02/03/2019 16:20:26 CET

Promete una ley para evitar el uso del mecanismo del Real Decreto para hacer campaña electoral

FERROL, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su formación llevará en el programa electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril una medida que "garantizará el blindaje fiscal del ahorro" para la jubilación.

"Si un ciudadano decide comprarse una vivienda habitual, tener un plan de ahorro o de pensiones, además de tener los beneficios fiscales que le corresponda, se les garantizará que, a la hora de acceder a este ahorro del que dispongan en el momento de su jubilación, no tengan un gravamen fiscal", ha manifestado.

Pablo Casado ha clausurado este sábado en Ferrol un acto sobre bienestar social organizado por los populares gallegos, en el que ha asegurado que el PP "defiende a los pensionistas, a los actuales, pero también a los futuros".

En el acto, el líder del Partido Popular ha estado acompañado, entre otros, por el presiente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, así como por el candidato a la Alcaldía de la ciudad, José Manuel Rey Varela.

INSTRUMENTALIZAR LAS INSTITUCIONES

Casado también ha utilizado este foro para acusar al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez de "instrumentalizar una vez más instituciones" para prometer "cosas que no va a poder aprobar, que no va poder poner en práctica ni pagar". "Es decir, pedir la ronda para que la pague quien venga, que no van a ser ellos, y lo más peligroso, normalizar o legitimar, que las campañas electorales de los partidos se pueden hacer a costa del dinero de los contribuyentes", ha censurado.

Ante un foro en el que se han dado cita unas 400 personas, el dirigente del PP ha aprovechado para criticar la utilización de los reales decretos para gobernar. Por ello, ha avanzado que, cuando él sea presidente del Gobierno, lanzará una ley para que no se pueda utilizar mecanismo de los reales decretos para hacer campaña gastando el dinero del contribuyente". "Hasta entonces, lo que tenemos que hacer es denunicarlo", ha manifestado.

Todo ello en una intervención en la que también ha mostrado su rechazado a "instrumentalización" del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y a la "manipulación" de RTVE.

En su visita a Ferrol, Casado ha destacado que "el PP es un partido que dice los mismo en todos los lados, en Vigo y en Tarifa, en Cáceres y es Alicante", ha indicado. "Es un partido cohesionado, que apuesta por la descentralización orgánica, porque tenemos presidente locales, autonómicos y hasta en el último pueblo de España que saben perfectamente que demandas tienen que resolver y atender de sus vecinos", ha señalado.

APOYO AL SECTOR NAVAL

Además, con motivo de su visita a una ciudad en la que el sector naval es la principal actividad, ha apostado por conseguir carga de trabajo para sus astilleros.

"Ferrol tiene que tener una carga operativa en sus astilleros, pero no solo por esta ciudad, algo que es bueno para los españoles, con nuestras capacidades en el diseño naval a nivel mundial, con la tecnología punta, es fundamental que el Gobierno de España sepa que es fundamental que tenemos que apostar por ellas", ha apuntado.

Por ello, ha dejado claro su "compromiso" de que "se cumplan los pedidos de fragatas de la serie F-110" y ha apostado por que "la reconvención de los astilleros sean una realidad" para que Ferrol disponga de "astilleros 4.0".