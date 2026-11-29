Urnas en la mesa electoral situada en la vivienda de D. Anselmo Fernández Témez, durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Quindous, Cervantes, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación electoral hasta las 18.00 horas de este 29 de noviembre ha crecido en Galicia hasta el 68,21% a dos horas del cierre de los colegios electorales. Esto supone 12,25 puntos más que en las elecciones generales de 2023, cuando la participación a esta misma hora era de un 55,96%.

Así se desprende de los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior a través de la página web habilitada para estos comicios, con el 99,80% de los votos comunicados y sin incluir el voto por correo. La cifra de Galicia es similar al total español (68,15%), que ha marcado un récord histórico.

Todas las comunidades autonómas experimentan una subida de al menos 10 puntos respecto a 2023. En ese año, el dato gallego del segundo avance de participación estaba algo por encima del de la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019, cuando se situó en un 53,26%.

En términos absolutos, de los 2.165.323 gallegos llamados a acudir presencialmente a las urnas este domingo, 1.509.526 ya han ejercido su derecho al voto. En 2023, esta cifra también era inferior: a esta hora, habían acudido 1.235.289 personas del total de 2.077.415 convocadas, sin tener en cuenta el censo CERA y el voto por correo.

SUBIDA EN LAS CUATRO PROVINCIAS

Las cuatro provincias gallegas han registrado un crecimiento en la participación, con subidas de en torno a los 12 puntos. Todas ellas rondan porcentajes similares, entre el 66% y el 69%. El crecimiento más fuerte lo ha registrado Ourense, donde ya ha acudido a votar el 66,27% del electorado (+12,8 puntos).

Les siguen, en este orden, A Coruña, que ha recibido los votos del 68,24% (+12,28 puntos), y Lugo, donde un 66,28% ya ha depositado su voto (+12,22 puntos). Por último, Pontevedra es la provincia en la que menos crece la participación, aunque es la que recoge la tasa más alta. En este territorio ya han acudido a las urnas un 69,45% de las personas llamadas a hacerlo, lo que supone 12 puntos más que en 2023.

LA JORNADA EN CIFRAS

A esta hora, todas las mesas de Galicia permanecen abiertas y la apertura de las mismas ha transcurrido sin apenas incidentes. Además, todos los líderes políticos de la esfera gallega ya han ejercido su derecho al voto, como es el caso de Alfonso Rueda (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), aparte de los principales candidatos de sus formaciones.

Cabe añadir que, en estas elecciones, un total de 61.051 gallegos del censo de residentes en las cuatro provincias ya ha ejercido su derecho a voto en estos comicios por la vía postal, según los datos facilitados por Correos. Esto supone que han ejercido su derecho a sufragio casi el 94 por ciento de las 70.326 personas que habían enviado una solicitud para poder hacerlo.

Además, aunque el censo electoral total para este proceso en Galicia asciende a 2.743.437 personas, 517.063 están censadas en el extranjero (censo CERA). Restando esta cifra y la de votos emitidos por correo, el número de personas llamadas a acudir presencialmente a las urnas es de 2.165.323.