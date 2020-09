Los partidos, dispuestos a garantizar la actividad parlamentaria en caso de brote pero con matices sobre cómo regularlo

La comisión de activación económica, social y cultural se pondrá en marcha "en próximos días", según Puy, y BNG la urge

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos políticos con representación en la Cámara gallega se muestran favorables a articular una fórmula para garantizar la actividad parlamentaria en el caso de que se produzca un brote que pueda, eventualmente, impedir el desarrollo del legislativo. Pero tienen matices sobre la fórmula para establecer estas garantías, cuestión que será abordada en la reunión de la junta de portavoces de este martes.

Los servicios jurídicos de la Cámara elaboraron un informe en el que se propone una reforma del reglamento e incluir la posibilidad de la asistencia telemática y voto delegado para los diputados de la Cámara que "no pudiesen asistir a las sesiones de forma justificadas por encontrarse en una situación epidemiológica que le imposibilite la presencia física en la sesión correspondiente".

Al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, se ha mostrado "de acuerdo" con el borrador de propuesta, en el que se recogen antecedentes de otras cámaras. "Básicamente nos parece correcto, hicimos alguna consideración de estilo, pero nos parece adecuada y estamos en disposición, si los demás grupos están de acuerdo, en concertar una aprobación rápida", ha manifestado, al ser preguntado por esta cuestión, en rueda de prensa.

Puy ha indicado que se trata de buscar una manera de garantizar la actividad para el caso de que no se pueda asistir a las sesiones plenarias o incluso el funcionamiento del Parlamento se vea comprometido por las ausencias. "Veremos qué dicen los demás grupos, porque hoy no hay ese problema, pero puede surgir en cinco o seis días", ha evidenciado Puy, quien ha manifestado la necesidad de garantizar que los trabajos de la cámara "no se paralicen".

BNG, MATICES SOBRE REFORMAR EL REGLAMENTO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, no ha querido adelantar la postura de los nacionalistas a falta la reunión de su grupo y de comunicarla este martes en la junta de portavoces. Con todo, sí adelantó la voluntad de "ser capaces de llegar a un acuerdo", pero expresó sus matices con "comprometer para el futuro" las normas parlamentarias.

En este sentido, se mostró partidaria de que la solución que se dé quede "acotada al momento de la pandemia a nivel internacional", frente a la posibilidad de "abrir las puertas, a lo mejor, (a cosas) que no son deseadas".

Pontón ha recordado que en época de confinamiento se adoptaron decisiones dentro del marco reglamentario actual para reactivar las funciones, en parte, del Parlamento, sin recurrir a una reforma de la normativa. Así, incidió en que reformar el reglamento "queda para siempre", mostrando así sus matices con la posibilidad de 'tocar' directamente la 'ley' que regula la actividad parlamentaria.

"VOLUNTAD DE COLABORAR"

Sobre esta cuestión, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha indicado que los socialistas también están estudiando la propuesta y ha expresado la "voluntad de colaborar" de su grupo, así como de "encontrar" una fórmula que dé garantías para desarrollar la actividad en un escenario de pandemia.

"La voluntad es la misma que la de la Presidencia del Parlamento y nuestra voluntad es conseguir ese acuerdo", ha manifestado, pero ha matizado también que se estudiará la propuesta y ha dicho que "más allá de las palabras concretas", entiende que "no va a ser ningún obstáculo por parte de ningún grupo parlamentario".

COMISIÓN REACTIVACIÓN

Por otro lado, la portavoz parlamentaria del BNG también avanzó que trasladará una propuesta para que la comisión de reactivación económica, social y cultural de Galicia, que pactaron los grupos para estudiar actuaciones a raíz de la crisis sanitaria por el coronavirus, "se ponga a trabajar ya".

Así, Pontón ha considerado que hay que empezar con la "elaboración del plan de trabajo esta misma semana", para que se active la comisión de estudio en "diez o quince días" y cuente con un dictamen y "conclusiones útiles" antes de "final de año".

Preguntado por este calendario, Pedro Puy ha rechazado "los recados" a través de medios de comunicación y ha manifestado que "el BNG sabe que se va a constituir" esta comisión --la junta de portavoces de este martes incluye en el orden del día el calendario de comisiones correspondiente para el mes de octubre--.

Puy ha confiado en que se pueda aprobar por "unanimidad" el plan de trabajo de esta comisión y en que "sena capaces de poner en marcha esta comisión en próximos días", en cuanto sea convocada por el presidente de la Cámara.