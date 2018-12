'Pellizcos' de dos quintos premios caen en varias localidades gallegas

Actualizado 22/12/2018 10:32:49 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Parte de dos quintos premios del Sorteo del Gordo, de los números 7.568 y 29.031, dotados con 60.000 euros a la serie, han caído en varias localidades gallegas en la mañana de este sábado.

En el caso del 7.568, ha sido vendido en los municipios coruñeses de Val do Dubra y Abegondo. En Abegondo, ha sido la administración de la calle San Marcos la encargada de vender un billete con diez décimos, por lo que ha repartido 60.000 euros que, según ha asegurado a Europa Press la lotera, Conchi García, está "muy repartido" por el municipio.

Sobre si ya se ha acercado alguien a celebrarlo, dice que, "de momento, no", porque "la gente de los pueblos no quiere que se sepa". No obstante, ha dicho estar "muy contenta", porque es una administración que ya repartió algún año otro quinto e incluso dos primeros premios. "Aunque podíamos repartir más", ha bromeado.

Por su parte, la administración de la calle Arcai Benbibre de Val do Dubra también ha vendido el 7.568, aunque ha sido por máquina y no pueden calcular cuánto han repartido.

El 7.568 número fue cantado a las 9.28 horas en el cuatro alambre de la primera tabla. Nerea Pareja Martínez, muy emocionada, y Alonso Dávalos Durán han cantado número y premio y Santos Felipe Heredia Arias y Daniela Pareja Matínez han extraído las bolas.

Por su parte, el 29.031 ha sido muy repartido por toda la geografía española, ya que se ha vendido en 35 provincias. En concreto, en Galicia ha ido a para a nueve municipios: Meira (administración de Plaza Maior), Ferrol (Avenida de Esteiro), Cee (Centro Comercial Finisterrae), Cedeira (Avenida de Castelao), Noia (Montero Ríos), Barbadás (Avenida Celanova), Vilanova de Arousa (Avenida Agusto Besada), O Porriño (Ramón González) y Pontevedra (Eduardo Pondal).

El 29.031 fue cantado a las 10.01 horas en el quinto alambre de la segunda tabla. Nazaret Blanco Carrizal y Nicole Valenzuela Vázquez han cantado número y premio, y A. Malika Ben Hamdouch y José Antonio Siri Frías, han extraído las bolas.