El pianista británico James Rhodes actuará en Ferrol este viernes para presentar su espectáculo 'Manía'

James Rhodes - AYUNTAMIENTO DE FERROL

FERROL, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pianista británico James Rhodes regresa a Ferrol este viernes, 23 de octubre, para presentar su espectáculo Manía. La actuación empezará a las 21.00 horas en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas.

Tal y como ha destacado el Ayuntamiento de Ferrol en nota de prensa, Rhodes es uno de los pianistas más conocidos del panorama internacional y destaca por combinar la interpretación musical con una forma de comunicación directa con el público, en la que incorpora explicaciones sobre las obras y reflexiones personales.

En esta ocasión, el programa de 'Manía' narra su recorrido desde el infierno de su vida en el Reino Unido hasta el paraíso que encontró en España.

La duración aproximada de esta obra es de 80 minutos, y las entradas se pueden adquirir en las billeteras del Jofre y en la web de Ataquilla.