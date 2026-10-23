Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento de Galicia, repite como candidata del PP al Senado por Albacete

Archivo - Pilar Rojo interviene durante un pleno. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pilar Rojo, expresidenta del Parlamento de Galicia y quien ya fue en la última legislatura estatal senadora del PP por la circunscripción de Albacete, repetirá en la lista a la Cámara alta para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por la misma provincia de Castilla-La Mancha.

Así lo ha confirmado el PP en la comunidad, que ubica a Pilar Rojo irá en el puesto 3 de la candidatura encabezada por Miriam García Navarro, quien también tenía ya acta en el Senado y es concejala en Hellín, además de integrante de la Ejecutiva nacional del partido.

En el puesto número dos a la Cámara alta por Albacete irá Antonio Martínez, actual diputado estatal y alcalde de Mahora.

Este será el segundo mandato en el que Feijóo vuelve a situar a Rojo, con quien mantiene una buena relación y a la que en su día promovió para dirigir el Parlamento autonómico (ocupó el cargo durante siete años, desde 2009 a 2016), en las listas de Albacete.

Con una dilatada carrera política en Galicia (donde también fue conselleira de Familia en la última etapa del Gobierno de Manuel Fraga), está vinculada a la ciudad de Pontevedra, y en los comicios previos a las generales de julio de 2023 había concurrido en las listas populares al Senado por esta provincia y logró escaño.

Como senadora en el último mandato, Rojo ha recibido responsabilidades y fue designada por su partido como presidenta de la Comisión de Exteriores.