El pleno del Ayuntamiento de Santiago reprueba al alcalde por los retrasos en las obras del barrio de Concheiros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha reprobado al alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, por la gestión de las obras de remodelación del barrio de Concheiros, que acumulan ya varios retrasos en los plazos de entrega, el último, vecido el pasado 22 de enero.

Los votos de los grupos de la oposición --PP, Compostela Aberta y BNG-- han permitido que prosperase la moción registrada por los nacionalistas y que ha contado con los únicos votos en contra del Partido Socialista, que sustenta el gobierno local de Sánchez Bugallo en solitario y minoría.

El propio regidor compostelano tomó la palabra durante el debate de la iniciativa en el segundo turno de intervenciones para defender la gestión de su gobierno de las obras y atribuir los retrasos a la empresa encargada de los trabajos, las "complicaciones" encontradas durante el proceso y los cambios sobre el proyecto original "heredado" del anterior mandato.

"Si no fuese por este gobierno, esa obra no estaría hecha", ha aseverado el alcalde, que ha incidido en que la Xunta "estaba dispuesta" a no ejecutar el proyecto, en el que "se introdujeron cambios que no figuraban" en el original y "mejoras a petición de los vecinos".

Para la oposición, la gestión de las obras, iniciadas a finales del verano de 2020 con un período de ejecución de nueve meses. Ante este primer incumplimiento, el ejecutivo local concedió una prórroga hasta noviembre y una segunda que venció el pasado sábado con las obras lejos de estar concluidas. La empresa, expedientada ahora por el ayuntamiento, ha solicitado una nueva ampliación por 49 días.

Durante la defensa de la moción, la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, ha incidido en que grupos de la oposición y vecinos de la zona permanecen "asombrado" ante "el juego de la confusión" que, dice, practicó el gobierno local desde el pasado verano "negando que iba a haber retrasos cuando eran evidentes".

"Lo único que falta es que el propio ayuntamiento sea quien termine las obras por la incapacidad de la empresa", ha sentenciado Sanmartín, que lamenta la "falta de interlocución" por parte del ejecutivo local con los vecinos del barrio.

Por su parte, la edil del PP María Antón ha acusado al gobierno de "enrocarse en su altanería" ante una gestión que considera carente de "transparencia" en la que han estado "engañando a los vecinos desde el mes de septiembre".

El concejal de Compostela Aberta Jorge Duarte, responsable del área de obras durante el pasado mandato, en el que se configuró el proyecto inicial; ha remarcado que lo acontecido con la remodelación de Concheiros es la muestra de que el edil de Obras, Javier Fernández, "no está capacitado" para el cargo.

Precisamente Fernández fue el primer en intervenir por parte del grupo de gobierno para atribuir a sus predecesores en el ejecutivo, Compostela Aberta, parte de la culpa por los retrasos del proyecto.

"Conocían las dificultades para su ejecución y quizás por eso no lo hicieron", ha aseverado el edil de Obras.