El pleno de Ferrol rechaza una moción del PP de apoyo a la central de Endesa de As Pontes por su "interés partidista"

Publicado 15/10/2019 18:02:01 CET

FERROL, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, Ferrol en Común y BNG, una moción presentada por el grupo municipal del PP en apoyo a la central térmica de Endesa en As Pontes.

En concreto, el portavoz de esta formación política, José Manuel Rey Varela, ha explicado que con esta iniciativa se pedía "el apoyo y solidaridad con los trabajadores" para reclamar del Gobierno de España "la aplicación de medidas urgentes para garantizar la inmediato reapertura" de la central.

"Y en caso contrario, como es obvio, la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, principal responsable de esta situación", ha señalado

Este texto solo recibió el apoyo del grupo popular, en una sesión plenaria extraordinaria que se ha celebrado desde las 10.00 horas en el Ayuntamiento de Ferrol. Desde el gobierno municipal, su portavoz, Julián Reina (PSOE), ha propuesto al PP una enmienda al texto presentado, que no ha sido aceptada, lo que motivó su voto en contra.

En ella se pedía instar "con urgencia a la administraciones con competencia en Industria, tanto al Ministerio como a la Consellería", a acometer una iniciativa conjunta de "reactivación económica y captación industrial en las comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terra Chá y A Mariña occidental" que fomente la política industrial en los sectores del naval, energía, fibra de madera, transformación del sector primario, agropecuario, forestal, pesquero, metalúrgico y tecnológico.

CRITICAS AL "PARTIDISMO"

Desde Ferrol en Común, Jorge Suárez ha acusado al PP de presentar esta moción con "un claro interés partidista".

"No es más que un texto de tipo político en plena campaña electoral, donde con demagogia se quiere poner a los grupos en la dicotomía de que si no apoyas esta moción no estás con los trabajadores, algo que no es cierto, es un discurso falaz y falsario, y en ningún momento se hace una posición crítica con Endesa, que es la que tiene que hacer la inversión, y con la voluntad política de presionar e intervenir esta empresa".

En términos parecidos se ha manifestado el portavoz del BNG, Iván Rivas. "Ustedes nos proponen --refiriéndose al grupo del PP-- que le entreguemos millones de euros a una empresa, que ustedes decidieron privatizar, para defender sus intereses económicos y que en este proceso se pueda desmantelar todo el tejido productivo que existe en la comarca de As Pontes vinculado a esta central térmica", ha aseverado.