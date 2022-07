El pleno de O Porriño tumba la propuesta de presupuestos municipales pese a llevar cuatro años de prórrogas

VIGO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) ha tumbado la propuesta de presupuestos municipales de 2022 presentada por el nuevo gobierno local pese a llevar cuatro años de prórrogas.

Tal como ha indicado el Ayuntamiento de O Porriño en un comunicado, la hoja de ruta económica presentada por el gobierno municipal llega siete meses después de la investidura del nuevo alcalde, el 'popular' Alejandro Lorenzo.

"El desarrollo de la actividad municipal con cargo al presupuesto prorrogado de 2018 dificulta enormemente la gestión diaria, impidiendo, entre otras cuestiones, la prestación regular de servicios básicos al no contar con partidas. En resumen, no permite dar cobertura a las necesidades básicas del Ayuntamiento ni de los vecinos", ha lamentado Lorenzo.

Las cuentas que proponían desde el PP recogían 27,8 millones de euros, de los cuales más de 18,6 millones correspondían a actuaciones esenciales financiadas con ingresos ordinarios y 9,2 millones a una operación de crédito para inversiones de primera necesidad para los vecinos, como la llevada a cabo en la red de saneamiento, la dotación de vivienda de protección oficial o la supresión del paso a nivel.

"El presupuesto con el que trabajamos actualmente no atiende en absoluto a las necesidades de la ciudadanía de hoy en día y nos ata las manos a la hora de prestar servicios básicos", ha explicado el regidor, pese a que finalmente las cuentas no obtuvieron el respaldo de la oposición, que tildó los presupuestos de "precipitados, no trabajados lo suficiente y no consensuados".