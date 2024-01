El pleno provincial de Ourense, marcado por la precampaña de las elecciones gallegas y los problemas de la sanidad

OURENSE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ourense ha realizado este viernes su primer pleno del año marcado por la precampaña de las elecciones gallegas y por las críticas hacia los problemas de la sanidad pública.

"Estamos ante un pleno-mitin", describió el diputado de Democracia Ourensana, Rafael Cachafeiro, en una sesión plenaria donde el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego presentaron mociones para defender la sanidad pública, cediendo sus respectivos turnos a plataformas que reclaman pediatras para los ayuntamientos de O Carballiño y Xinzo de Limia.

Tanto nacionalistas como socialistas afearon los "recortes" y el "desmantelamiento" del Partido Popular hacia la sanidad pública en la provincia. Por su parte, los populares defendieron inversiones del Gobierno gallego desde el 2009, respaldando la gestión tanto de Alberto Núñez Feijóo como de Alfonso Rueda.

"Lo mejor que podéis hacer es votarnos a nosotros, porque nosotros vamos a traer muchas cosas y conseguir cosas para vuestros ciudadanos. Eso os va a dejar en buen lugar a vosotros y hará que repitáis", defendió por su parte el diputado y portavoz de DO, Rafael Cachafeiro, en su turno pidiendo el voto para su formación tras criticar "cualquiera de ustedes estaría en el lugar que ocupa Luis Menor (el presidente provincial) si sus partidos le hubiesen dejado".

PLATAFORMAS CIUDADANAS

Por su parte, las plataformas ciudadanas defendieron las situaciones de O Carballiño, con dos puericultores, "pero necesitamos dos pediatras" y los "escasos servicios" de pediatría de Xinzo de Limia con "una atención primaria superada" y con "solo una ambulancia" para la zona.

El Partido Popular justificó la falta de profesionales exigiendo que el Gobierno central aumente las plazas MIR y lamentó la "politización" de las plataformas, asegurando que diferentes miembros forman parte de listas municipales.

Las mociones salieron rechazadas en favor de la enmienda de sustitución del Partido Popular, que salió aprobada con los votos de los populares y Democracia Ourensana.

SUBVENCIONES

Adicionalmente, el pleno aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación y el Inorde para el período 2024-2027, con los votos a favor del PP y con la abstención de todos los demás partidos; Democracia Ourensana, BNG y PSOE. Estos últimos anunciaron que presentarán enmiendas cuando se abra el periodo de exposición.

El plan se estructura en siete líneas de actuación: cooperación con las entidades locales, fomento de la cultura, fomento del deporte, reto demográfico, fomento del bienestar social, fomento del desarrollo económico y fomento del asociacionismo vecinal.

RECOGIDA DE INDUSTRIALES

También salió adelante la ordenanza reguladora del servicio supramunicipal de recogida y tratamiento de residuos industriales no peligrosos y especiales, que contará con un centro verde de residuos de origen industrial de tipo no peligroso y especial situado en el Polígono de San Cibrao das Viñas.

El presidente provincial, Luis Menor, agradeció la unanimidad de la corporación y celebró que "sí funciona bien esta iniciativa piloto" se podrá trasladar a otros lugares de la provincia.

DESPEDIDAS

El primer pleno provincial del año ha sido también el último para el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, y el del Partido Socialista, Nacho Gómez.

Ambos se han despedido de la corporación provincial para concurrir con sus respectivas formaciones a las elecciones gallegas; Ojea como número uno de DO y Nacho Gómez como segundo por el Partido Socialista.

ARCHIVO DE 'LA REGIÓN'

Por otra parte, en el turno de preguntas y respuestas, Cachafeiro ha preguntado qué hará la Diputación Provincial ante un auto del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que anulaba la adquisición por parte del organismo del Archivo Histórico del diario La Región, desde 1910 hasta el 31 de diciembre de 2016, y determina el plazo "máximo de un mes" para restituir el archivo y devolver 2,7 millones de euros.

"No tengo ninguna duda de lo que hay que hacer, más allá de que nos guste o no nos guste, de que entendamos que sea oportuno o no cuando estábamos esperando una resolución del Tribunal Supremo, y de que cause o no prejuicios. Evidentemente tendremos que cumplir conforme a los términos", ha respondido Menor.