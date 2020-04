El pleno de Santiago respalda ampliar el plazo de pago de impuestos y reducir los recibos de terrazas y basura a locales

La oposición ve "insuficiente" las medidas adoptadas por el Gobierno municipal y reclama "valentía"

El pleno municipal de Santiago ha respaldado una ampliación del pago de impuestos por parte de los vecinos así como la reducción del importe de los recibos que los establecimientos deben pagar por las terrazas o la basura en función de los días en los que los locales permaneciesen cerrados por la declaración del estado de alarma.

La sesión plenaria, celebrada en la tarde de este jueves, solo ha contado con la presencia física del alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, los portavoces de los distintos grupos municipales y la edil de Hacienda. El reto de concejales que integran la corporación han estado conectados a través de un sistema de videoconferencia.

Todos ellos han guardado un minuto de silencio al inicio en recuerdo de la víctimas del COVID-19, con una mención especial del alcalde al que fuera portavoz municipal del PP, el exconselleiro Dositeó Rodríguez, también fallecido con este virus.

En concreto, la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales ha contado con el voto a favor de socialistas y populares. Por su parte, tanto Compostela Aberta como el BNG se han abstenido al considerar que la medida era poco ambiciosa. Por su parte, PSOE, PP y CA han respaldado modificar las bases de ejecución del presupuesto, un punto en el que el Bloque también ha optado por la abstención.

De este modo, el primero de los puntos aprobados posibilitará que se amplíen los plazos fiscales para facilitar el pago de los tributos por parte de los vecinos. Además, permitirá que se reduzcan los recibos de la tasa de basura y de las terrazas que los establecimientos deben pagar en proporción a los días en los que dure la limitación de la ocupación.

Por su parte, el segundo habilita un procedimiento de anticipo de caja que permitirá que el Ayuntamiento adelante a supermercados y tiendas de barrio el dinero de los bonos correspondientes al programa de tiques especiales de compra.

El alcalde ha explicado que estas medidas suponen "una parte" de las acciones tomadas por el gobierno municipal para hacer frente a la situación social y económica derivada del coronavirus y, frente las críticas de poca ambición de la oposición, ha asegurado que suponen una reducción de ingresos "importante" para el ayuntamiento en un momento en el que "hay un gasto extraordinario que no baja de 100.000 euros a la semana".

Así, Bugallo ha sostenido que el gobierno municipal optó por "un plan modesto" para poder sacarlo ya adelante sin tener que esperar a una habilitación presupuestaria al entender la urgencia de la situación de emergencia.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Aunque todos los grupos municipales han coincidido en la necesidad de permitir al gobierno tomar medidas en un momento de emergencia, toda la oposición ha coincidido al calificar de "insuficientes" las acciones.

De este modo, el portavoz del PP, Alejandro Sánchez Brunete, ha calificado de "detallitos fiscales". "Suponen un pequeño golpe de abanico cuando hay sectores que necesitan ya de un respirador", ha argumentado.

Así, entre otra cuestiones, en el caso de la reducción de la tasa de las terrazas, ha subrayado que esta "no se puede cobrar" mientras no se pudieron usar pero ha abogado por "ir más allá" con las reducciones, también en lo relacionado al recibo de la basura.

Con todo, ha mostrado el respaldo de su grupo a las medidas al considerar que el gobierno tiene que contar "con una cierta maniobrabilidad". "Vamos a votar que sí pero con una invitación a que pasen del abanico al respirador porque entendemos que es una propuesta razonable pero insuficiente", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de Compostela Aberta, Martiño Noriega, ha considerado que los "momentos excepcionales" requieren de "soluciones excepcionales" y ha considerado necesario un "esfuerzo mayor" por parte del gobierno municipal con la "valentía" que, en su opinión, "el momento demanda".

Así, tras expresar que en el caso concreto de las terrazas podría adoptarse la supresión de la tasa todo el año, ha abogado por cambiar el "chip" de un nuevo gobierno municipal que fue escogido para gestionar cuestiones como el Xacobeo 2021 y adoptar un perfil "más político". "En este momento es la prioridad es la gente", ha manifestado.

En esta línea, Goretti Sanmartín (BNG) ha asegurado que las propuestas abordadas son "bien recibidas" por su formación pero ha considerado que son "insuficientes" al igual que, a su juicio, es "insuficiente" el plan de reactivación económica en el que trabaja el Ayuntamiento.

"También echamos en falta que no nos adelantemos a los acontecimientos. Hay muchos negocios que no van a volver a la situación de antes", ha advertido la nacionalista, que ha propuesto adaptar los recibos que deben pagar los negocios a su aforo o directamente "no cobrarlos esta temporada".

Con todo, aunque ha asegurado que la propuesta es "mejorable" y que el BNG no le daría su voto a favor, ha optado por la abstención para "no poner palos sobre las ruedas".

Por su parte, la edil de Hacienda, que en un primer turno expuso las medidas, ha abogado por poner en marcha acciones "meditadas" que permitan ver "como va la evolución de los ingresos" toda vez que aunque hay un remanente de tesorería es posible que no se permita que el Ayuntamiento lo habilite en su totalidad.