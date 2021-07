Polémica en el pleno de Vimianzo por la comunión de la hija de la alcaldesa, que alega cumplía "todos los requisitos"

El grupo Adiante Vimianzo pregunta si en el evento "hubo control o no" y la regidora afea que lleve al pleno cuestiones sobre su "vida personal"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Vimianzo (A Coruña) ha vivido este viernes un polémico pleno tras la celebración de la comunión de la hija de la alcaldesa, la socialista Mónica Rodríguez, con casi 200 invitados. A una pregunta expuesta en la sesión por Adiante Vimianzo --principal grupo de la oposición--, la regidora ha defendido que el evento, celebrado en una finca familiar, fue contratado a un profesional de hostelería y contaba "con todos los requisitos legales", incluida la comunicación del evento a la Consellería de Sanidade.

En el pleno, la portavoz municipal de Adiante Vimianzo, Marta Rey, ha señalado que la celebración de esta comunión el pasado sábado, 24 de julio, había tenido lugar el mismo día en que el municipio subía al nivel alto de los niveles de restricciones establecidos por la Xunta, que implicaban además que para acceder al interior de los bares y restaurantes los clientes debían portar un certificado de vacunación o de haberse realizado una prueba covid-19. En este contexto, Rey ha interpelado a la regidora socialista "si hubo algún tipo de control" en la celebración de la comunión de su hija.

En su respuesta, Rodríguez ha insistido en que "no tiene nada que ocultar" al respecto, ya que contrató el evento a un hostelero y contaba "con todos los requisitos legales". "Tenemos la comunicación que hubo que hacer a la Consellería de Sanidade. No es un documento público, pero no tengo ningún inconveniente en mostrárselo", le ha dicho, al tiempo que ha defendido que la celebración cumplió "rigurosamente con los horarios".

La alcaldesa también ha recalcado que los asistentes estaban dispuestos "en mesas de seis", tal y como dispone la normativa de la Xunta. Además, ha asegurado que "sin tener por qué", durante la mañana, "todos los invitados se hicieron la prueba".

Mónica Rodríguez también ha indicado que ese mismo día "se casaron muchas parejas" e hicieron la primera comunión "muchos niños". "Yo también tendré el derecho a hacer mi vida personal, lógicamente cuidando y cumpliendo todas las obligaciones, como una persona más", ha añadido, durante su respuesta.

Por eso, la alcaldesa, con la voz entrecortada, ha mostrado su malestar por que Adiante Vimianzo hiciese de esta cuestión personal "un punto importante" de la orden del día. "Usted es madre, como yo. Qué poca responsabilidad", ha espetado a la portavoz del principal grupo de la oposición.

En el turno de réplica, Marta Rey ha contestado a la alcaldesa que su pregunta no pretendía hacer "una crítica personal", sino trasladar "lo que piden los vecinos". "Cualquier persona, usted como alcaldesa, nosotros como concejales y cualquier otro vecino tiene derecho a celebrar los eventos que considere en su vida familiar. Simplemente era una pregunta de si hubo o no hubo ese control", ha justificado la portavoz de Adiante Vimianzo.

Finalmente, la regidora le ha reprochado que ella "jamás", en los ocho años que estuvo en la oposición, "hizo ningún comentario sobre su vida personal" del resto de miembros de la corporación.

"Pido que me critiquéis a mí, mis gestos, mis actitudes y mis acciones. Mías y de mi equipo, que hacemos todo con las mayores ganas del mundo. Pero una vez más os pido que dejéis nuestras vidas personales, sobre todo la mía", ha zanjado Rodríguez.