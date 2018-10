La Policía Local de Pontevedra insta al gobierno municipal a "sentarse a negociar" su equiparación laboral

Publicado 17/08/2018 18:27:26 CET

Sindicatos aseguran que es la "peor pagada" de las ciudades y anuncia su negativa a colaborar voluntariamente en acciones fuera de su competencia

PONTEVEDRA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los representantes sindicales de la Policía Local de Pontevedra que el pasado 11 de agosto visibilizaron su conflicto laboral en el acto de inicio de las fiestas de La Peregrina han instado al Ayuntamiento a "sentarse a negociar" y han criticado que la concejala de Seguridad Ciudadana, Carme da Silva, "nunca ha tenido la dignidad" de recibirles.

Tras mantener varias reuniones con el edil de Personal, Vicente García Legísima, y después de que la propuesta municipal "no encontró apoyo sindical" por parte de CC.OO., UGT, CIG y Afunpo, el portavoz de los agentes, Antonio Millares, ha precisado que la negociación está "en punto muerto", a la espera de volver a ser convocados el próximo mes de septiembre.

El delegado sindical de CC.OO. ha rechazado que el estudio presentado por el Gobierno local tiene "un tinte muy político", además de "muchas lagunas" desde el punto de vista organizativo. Los agentes, que reclaman su equiparación al grupo C1, perciben mensualmente unos 200 euros menos que otros trabajadores del mismo nivel.

Además, rechazan que les puntúan "bajo" aspectos como la dedicación y la peligrosidad, y que no se tienen en cuenta las especificidades de la Policía Local, por lo que reclaman una relación de puestos de trabajo (RPT) "justa".

MEDIDAS DE PRESIÓN

Sobre la pitada y los abucheos proferidos contra el alcalde, Miguel Fernández Lores, y la concejala Carme da Silva, en calidad de edil de Festas, con motivo del acto de inicio de la Peregrina, Millares ha señalado que "no se interrumpió el pregón". "No era nuestra intención que el pregón fuese boicoteado", ha explicado.

No obstante, ha rechazado las reacciones políticas formuladas desde el gobierno local: "Cuando el alcalde dice que somos unos privilegiados, que diga cuáles", ha desafiado Antonio Millares, asegurando que los representantes sindicales son "modélicos". De Carme da Silva ha criticado su "déficit democrático" y le ha advertido que "tiene un problema político cuando dice que el PP maneja el conflicto".

Además, Millares ha calificado de "absurso tener que justificar" que se diese un abrazo con el concejal popular César Abal, como le ha reprochado la concejala de Festas.

LA NIÑA BONITA

El portavoz sindical de CCOO ha señalado que a los agentes "les ha dolido" la forma en la que el Gobierno local ha valorado su irrupción en el pregón festivo: "Hace dos años la Policía Local era la niña bonita", en alusión a las campañas de educación vial, las actuaciones en materia de violencia de género o su papel en la implantación del modelo de ciudad. "Mucha gente colaboró desinteresadamente" en aquellas iniciativas, ha explicado Millares.

Frente a esta situación, los agentes "han decidido que no van a seguir colaborando en funciones que no les corresponden" desde el punto de vista voluntario, ha precisado Antonio Millares. Así como pretenden "demostrar" a la ciudadanía que son "profesionales", el objetivo de estas medidas es "que a la población "no le repercuta" esta forma de actuar que han acordado en adelante.

Entre las acciones que mantendrán, figura una campaña informativa a través de pancartas en las que comparan el sueldo del alcalde de Pontevedra con la remuneración de la Policía Local, que califican como "la peor pagada de las grandes ciudades gallegas".

También van a enviar un escrito al gobierno municipal para que se valore la devolución de las multas y los enganches de la grúa realizados el pasado fin de semana con motivo de la Regata Princesa de Asturias, que afectó a entre 30 y 40 vehículos que fueron retirados. Los representantes sindicales sostienen que "la señalización era deficitaria", por lo que solicitarán su revisión.

Ante la retirada de los descansos al "libre albedrío" de la concejalía de la que dependen, Millares ha advertido que esta situación está desencadenando un "conflicto" entre los agentes. "Uno se va a presentar al servicio con sus hijos", ha anunciado, justificando este extremo por carecer de otros medios para garantizar su cuidado.