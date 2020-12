Política Social destina un 25% más a coordinación sociosanitaria y comenzará ya a diseñar el nuevo modelo residencial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La necesidad de una mejor coordinación entre aspectos sociales y sanitarios evidenciada por la pandemia de covid-19 tendrá su reflejo en los presupuestos de la Consellería de Política Social para el próximo año 2021, en el que la nueva Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria recibirá 197 millones de euros, un 25% más que lo consignado para sus competencias en el actual ejercicio.

Será en un contexto en el que, además, se llevará adelante el diseño de un nuevo modelo de residencias de mayores y personas con discapacidad, centrado, sobre todo, en mejoras de funcionamiento, estructurales y de coordinación sociosanitaria que ha puesto de relevancia la pandemia. Este diseño arrancará en "las próximas semanas", con la constitución del comité asesor que trabajará en el proceso.

Así lo ha avanzado la conselleira de Política Social, Fabiola García, que ha comparecido en la Comisión de Economía para dar cuenta de los presupuestos de su departamento para el próximo año, unas cuentas "asentadas en las dificultades del presente, pero con la vista puesta en los retos del futuro".

La conselleira, que ha iniciado su intervención con un reconocimiento a los trabajadores de los centros sociosanitarios, ha señalado que su departamento contará el próximo año con 894,4 millones de euros, un 15,3% más que este ejecicio y "un 90% más" que en 2009, en lo que supone "la mayor inversión de la historia" de Galicia en el ámbito social.

INTEGRACIÓN SOCIOSANITARIA

Entre otros departamentos, Fabiola García se ha referido a la recién creada Direccion Xeral de Atención Integral Sociosanitaria, que trabajará en mejorar la coordinación entre estas áreas "no solo para responder a las urgencias actuales, si no para sentar las bases de un sistema útil de cara al futuro".

En este departamento, ha destacado partidas relacionadas con los gastos covid, como los 21,5 millones para la puesta en marcha y mantenimiento de residencias integradas para personas mayores infectadas "en los momentos y lugares donde se necesiten" y para suministro de material de protección.

Por otra parte, ha puesto en valor el incremento del 10% de los fondos destinados al servicio de Axuda no Fogar, hasta los 83,6 millones, lo que supondrá que, al término de 2021, "podrán recibir atención profesional en su domicilio todos los gallegos dependientes que lo demanden", así como las ayudas para el cuidado de personas en situación de dependencia, que suben a 91,8 millones.

Finalmente, la conselleira ha destacado el incremento del 11,5% de la partida par la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, hasta los 330,2 millones.

Aquí, ha subrayado "dos líneas destinadas a reducir la brecha entre el ámbito urbano y el rural", la primera de ellas las Casas do Marior, cuya dotación subre un 42,5%, hasta los 2,2 millones, con el objetivo de cuadriplicar la cobertura desde los actuales 20 a más de 80 a final de año. Por su parte, la Rede Galega de Atención Temperá incrementa sus fondos un 5%, hasta los 3,4 millones, para incrementar de 27 a 35 las unidades.

RETO DEMOGRÁFICO

En otro orden de cosas, Fabiola García ha vuelto a poner el reto demográfico como "la principal hipoteca" para el futuro de Galicia y ha comprometido el apoyo del Gobierno gallego a las familias. "Apoyar a las familias gallegas no significa apoyarlas siempre cuando tengan hijos, no es un apoyo condicional, significa darle las facilidades para que cada cual pueda llevar adelante su propio modelo de hogar", ha apostillado.

En 2021, la Dirección Xeral de Familia contará con 182,7 millones, un 14% más, un montante en el que destacan las partidas para que las escuelas infantiles municipales, privadas y de iniciativa social, además de las públicas, ofrezcan la gratuidad para segundos hijos y sucesivos, con 13,5 millones de euros.

En conciliación, las cuentas incluyen dos novedades, 300.000 euros para llegar a fin de año con 100 casas nido activas en el rural y otros 300.000 para un proyecto piloto de apertura de centros de infancia en lugares de trabajo. La Tarxeta Benvida contará con 33,5 millones de euros, un 5% más, y la partida para acogimiento familiar de menores en situación de desprotección se incrementará un 6%.

APUESTA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

El área de Inclusión Social contará el próximo año con el prespuesto más alto de su historia, 125,5 millones, un 4,5% más. "Galicia no escatimará ni un solo euro en atender a los hogares que lo están pasando mal", ha dicho la conselleira.

En particular, este departamento incrementa la partida para las ayudas para hogares vulnerables un 35%, hasta los 4,5 millones, mientras que la aportación autonómica a los bancos de alimentos crece cerca del 50% y se mantiene la Tarjeta Básica social. La Risga tendrá una "inversión record" de 64,4 millones de euros.

Fabiola García también se ha referido en su intervención al área de Xuventude, que tendrá un presupuesto de 17,6 millones de euros para poner en marcha iniciativas de ocio juvenil y formación no reglada, así como voluntariado, adaptadas a las circunstancias actuales.

INFRAESTRUCTURAS

En el capítulo de infraestructuras, la conselleira ha puesto en valor intervenciones que se realizarán el próximo año, como la finalización de tres obras en marcha: la escuela infantil de Paderne de Allariz, la ampliación de la escuela infantil de Salvaterra, y la residencia de mayores de Cerdedo-Cotobade.

También se avanzará en la construcción de dos nuevos centros que se prevé finalizar en 2022: la escuela infantil de A Guarda y el Centro Púbico de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense.

Además, se realizarán obras y mejoras en los centros públicos de la consellería con una inversión de 17,7 millones y se incluye una partida de 100.000 euros para la redacción del proyecto básico del futuro Centro Intergeneracional de Vigo. La conselleira también se ha referido a las siete residencias previstas en las ciudades que financiará la Fundación Amancio Ortega.

REPENSAR LAS RESIDENCIAS

Durante su intervención, la diputada del BNG Olalla Rodil ha puesto el foco, entre otras cuestiones, en el nuevo modelo de residencias, del que ha preguntado "como se va a financiar" y se ha referido a los centros financiados por la Fundación Ortega, que ha instado a "repensar" en su dimensión. "Después de lo que llevamos vivido, ¿les parece que lo ideal es levantar edificios de 150 o 120 plazas?", ha dicho la diputada, que ha apostado por un modelo de residencias "más pequeñas" y "más cercanas a la población que las necesita".

Aunque ha elogiado el incremento en el presupuesto de este departamento, Rodil ha lamentado que "no se incremente el complemento autonómico de las pensiones no contributivas", que "no se actualiza desde 2009", y ha reclamado que, además del reconocimiento a la labor de los trabajadores, "se les devuelvan los derechos recortados hace ocho años".

Por su parte, la diputada socialista Marina Ortega ha incidido en la necesidad de un mayor apoyo a la juventud, al tiempo que ha visto "insuficientes" los presupuestos en relación al rural gallego y a la dinamización demográfica.

Entre otras cuestiones, la diputada ha cuestionado "cómo es posible luchar por el rescate de las personas en situación de vulnerabilidad", cuando la inversión en esta área crece "un cuatro por ciento", frente al incremento del 15% global.

Finalmente, Alberto Pazos (PPdeG) ha elogiado el que es, en su opinión, "el presupesto más social de la historia de Galicia", unas cuentas que "permiten asumir compromisos creibles". Frente a ello, ha cargado contra los prespuestos del Estado, que "no están avalados por nadie" y "son demasiado optimistas". "Estos presupuestos (los de la Xunta) buscan atender las necesidades reales de los gallegos frente al discriminatorio Gobierno central, que pretende resolver las necesidades de Pedro Sánchez y de sus socios", ha zanjado.