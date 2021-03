Pontón avanza acuerdos con Feijóo pero lamenta que no acepte un gran pacto "de país" por la recuperación

O Titular Do Goberno Galego Reúnese Coa Portavoz Nacional Do Bng, Ana Pontón

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha avanzado acuerdos con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en cuestiones como la ampliación de las ayudas a las víctimas de violencia de género, la necesidad de dar soluciones a la crisis industrial y el aumento de las competencias del autogobierno gallego.

Sin embargo tras una reunión de más de dos horas con el máximo mandatario autonómico en la sede de la Presidencia de la Xunta, la líder nacionalista ha lamentado que el titular del Gobierno gallego no acudiese a la cita con el objetivo de alcanzar "un gran acuerdo de país" para la recuperación de Galicia tras la pandemia.

Una negativa que, en su opinión, ya se pudo comprobar en la comisión puesta en marcha en el Parlamento de Galicia para abordar la reactivación. "El PP decidió limitar el alcance de esa comisión, lo hizo cuando el propio Feijóo no compareció" así como cuando redujo a "33 millones de euros" la cifra sobre la que se podía llegar a consenso.

"El Gobierno gallego ha optado por otra vía, que no es la del acuerdo de país. Evidentemente tienen mayoría absoluta y pueden hacer esto, pero creo que es un error desde el punto de vista político para Galicia", ha señalado Pontón, que ha sostenido que el PP "va a tener legitimidad para tomar decisiones" pero que estas no serán "deciciones que surgan" del consenso.

ÁNIMO "CONSTRUCTIVO"

Con todo, en declaraciones a los medios tras el encuentro, Pontón ha destacado que acudió a la cita con el presidente de la Xunta con "ánimo constructivo, positivo" y "consciente" de que los gallegos quieren que sus representantes políticos sean "parte de la solución" y les den "alternativas de futuro".

"Es evidente que tenemos discrepancias políticas, de proyecto y de modelo notables, pero eso no quita que es positivo que haya diálogo y que se puedan poner propuestas sobre la mesa y caminar en una dirección en la que intentemos que el Gobierno gallego acierte", ha apuntado.

Así, ha explicado que abordó con Feijóo "cómo trabajar para mejorar el sistema sanitario". "Hay que cambiar todo lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores o que tenemos delante de nuestros ojos una crisis industrial muy fuerte en la que se requiere la puesta en común de la situación y ver cómo somos capaces de aportar, cada uno desde su ámbito, para sacar el país adelante", ha indicado.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En este sentido y en relación a los asuntos en los que han avanzado en la posibilidad de llegar a consensos, Pontón ha agradecido al presidente su "receptividad" para "tomar en consideración" una proposición de ley a través de la que el BNG quiere que se reconozca como violencia de género aquella que se ejerce contra las mujeres "a través de sus hijos" para que estas situaciones tengan un "mejor y mayor acompañamiento" por parte de las instituciones. Además, ha asegurado que Feijóo "quedó en estudiar" una propuesta para "ampliar" las ayudas a las víctimas de violencia de género en Galicia.

No obstante, ha lamentado que el presidente "no comparte" el diagnóstico de los nacionalistas en cuanto a la situación de la sanidad pública tras años de "recortes" por parte del Gobierno del PP. "Se necesita un cambio de rumbo", ha advertido.

Para ello, la portavoz nacional del BNG le ha trasladado la urgencia de un plan de "mejora" de la Atención Primaria por 200 millones de euros, así como un "plan de choque" para reducir las listas de espera y para "desconfinar" la atención presencial.

Junto a esto, le ha manifestado su "preocupación por cómo se desarrolla el plan de vacunación" en Galicia, ya que la oposición --ha dicho-- "no conoce" los efectivos contratados ni "la logística", además de que observa una "descoordinación" entre áreas sanitarias.

Asimismo, en lo relativo a las residencias de mayores, Pontón ha incidido en la necesidad de recuperar la "credibilidad" apostando "por un nuevo modelo" tras los "errores" cometidos durante la pandemia.

La principal reclamación del BNG en este sentido es que la Xunta abogue por la "gestión directa" de los futuros geriátricos que habrá en cada una de las siete grandes ciudades de la Comunidad gallega, para así evitar que se haga "negocio" con la vejez. Según ha señalado Pontón, el presidente también "quedó en estudiar" esta petición.

CRISIS INDUSTRIAL Y AP-9

La líder de los nacionalistas gallegos ha sostenido que en la reunión tanto ella como Feijóo han coincidido en que "en Galicia hay una crisis industrial" ante la que es necesario tomar medidas "realmente eficaces" para hacerle frente. "Uno de los aspectos al que hemos dedicado bastante tiempo fue a la crisis vinculada con las electrointensivas", ha apuntado para señalar que, sobre este punto, le ha vuelto a reclamar la necesidad de que Galicia tenga una "tarifa propia" que permita abaratar el coste de la electricidad.

Además de abordar otros asuntos como una transición ecológica justa para As Pontes, ambos políticos han analizado la situación de las infraestructuras. En este punto, Pontón ha explicado que pidió al presidente de la Xunta que "no retroceda" en torno a lo que "ya hay escrito en el acuerdo de investidura" entre el BNG y el PSOE de forma que la bonificación de los peajes beneficie "a todos los usuarios" y no solo a "los recurrentes".

Además, ha criticado ante Feijóo que Galicia lleve "12 años sin una sola nueva transferencia". "Esta crisis puso de manifiesto que el hecho de que otros decidan por nosotros no es bueno y que necesitamos soluciones adaptadas a nuestra realidad", ha apuntado.

FONDOS NEXT GENRATION

Otro de los asuntos abordados en este encuentro ha sido la gestión de los fondos de recuperación 'Next Generation'. Después de que el presidente le trasladase los asuntos abordados el jueves en un Consello dedicado íntegramente a este tema, Pontón le ha pedido que detalle con documentación "completa" al Parlamento para la oposición tenga conocimiento "real" sobre los proyectos y "quién está detrás".

De igual modo, le ha sugerido que este instrumento de financiación no se utilice "para que un puñado de multinacionales hagan caja", sino que deben "beneficiar al conjunto del tejido productivo" de la Comunidad gallega.

"Entendemos que los fondos tienen que cambiar el paradigma para no volver a la vieja realidad", ha añadido, ya que para Pontón el empleo de la herramienta 'Next Generation' debe suponer una "transformación real del país" basada en la innovación, en la ciencia, en el medio ambiente y en un empleo "de calidad".

Asimismo, la líder del BNG ha incidido en la "gestión directa" por parte de la Xunta de este instrumento, porque "cuando se centraliza algo" por parte del Estado, Galicia "pierde".