Pontón (BNG) advierte que la "pésima gestión" de la Xunta es "un cóctel explosivo" para la sanidad

PONTEVEDRA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha advertido de que "la pésima gestión" de la Xunta en un momento de plena nueva ola de covid y con falta de profesionales sanitarios, es "un cóctel explosivo" para el "derecho a la salud".

Pontón se ha desplazado este lunes hasta el municipio pontevedrés de Poio, al centro de salud de Raxó, para analizar la situación de la sanidad pública, un centro de atención primaria cuya situación actual "ejemplifica las consecuencias de 13 años de recortes y privatizaciones" del Gobierno del PP. "Una instalación sanitaria en la que puedes entrar pero sin facultativo que te atienda", denuncia.

"Tiene la puerta abierta, pero cuando entras no hay ningún médico para poder atender a las personas enfermas, es decir, tenemos en este momento edificios donde puedes entrar pero sin personal médico que te atienda, todo un símbolo de lo que está pasando en la sanidad pública en Galicia con un PP que tiene un programa de desmantelamiento y privatización y está jugando con la salud de las personas para que unos pocos hagan negocio", ha denunciado la líder del Bloque.

Esta situación, apunta, provoca que "por primera vez en la historia, hay una lista de espera de hasta dos semanas para tener atención presencial" con el personal médico de cabecera, "y tiene como responsable directo el PP".

Pontón ha denunciado que sus recortes "llevaron al sistema público de salud al abismo", al respecto de lo que ha esgrimido algunos datos. Así, la líder nacionalista se ha referido a que hoy en día la primaria tiene "47 millones de euros menos de recursos" que en 2009 y este año tuvo "menor inversión que el pasado ejercicio".

"El PP lleva años con una hoja de ruta que tiene como objetivo desmantelar la sanidad pública y no podemos permitirlo, porque es el colchón que tiene cualquier persona para poder ser atendida ante un problema de salud", ha apuntado.

"PROBLEMA DE PRECARIEDAD LABORAL"

Pontón, que ha destacado el trabajo "extraordinario" de los profesionales, considera que no se trata de un problema de falta de profesonales, sino "un problema de precariedad laboral".

"Es falso que no haya profesionales, lo que pasa es que no aguantan las condiciones de precariedad, de hecho, en la última convocatoria MIR la mayoría del personal que acabó la formación no quiso ir a atención primaria, sino que buscaba otras especialidades precisamente por las malas condiciones", ha apuntado.

En su intervención, sacó a colación la denuncia de una médica de Pontevedra "a la que obligaron a estar 24 ahoras de guardia en tres PACs diferentes", una prueba de "como el gobierno del PP maltrata a los profesionales sanitarios".

A la "reducción de recursos y de efectivos" en el periodo estival, señala Pontón, hay que añadir "la caótica organización" por parte de la Consellería de Sandiade y el incremento de la carga asistencial derivada de la nueva ola de la covid, lo que "provoca un cóctel explosivo contra el derecho a la salud".

Así, ha dicho que la situación del ambulatorio de Raxó "es similar a la que viven muchos otros en toda Galicia y requiere soluciones inmediatas", por lo que propone un plan de choque de 200 millones de euros para sacar la atención primaria "del colapso". Esa partida sería para contratar a personal e incrementar la cartera de servicios --fisioterapia, psicología clínica y matronas--.

Al margen de estas medidas inmediatas, el BNG también propone una modificación en la actual Ley de Sanidade, para destinar el 25 por ciento del presupuesto del Sergas a la atención primaria. "Hay que blindar por ley el corazón del sistema, porque estamos a la cola de todo el Estado en inversión en primaria".

"Son necesarios más recursos, mejor gestión y acabar con 13 años de recortes y privatizaciones", concluyó, antes de enfatizar que ya se ha podido comprobar que "los recortes matan y, por eso, hay que defender la sanida pública, que es lo mismo que defender la salud de las personas", ha enfatizado.