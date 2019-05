Pontón (BNG), "convencida de dar un salto adelante", pospone hablar de pactos hasta el 27

Actualizado 24/05/2019 14:57:23 CET

Goretti Sanmartín augura que no habrá mayorías absolutas en la capital y tiende su mano "para dialogar", segura de que la derecha "no gobernará"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Las últimas horas de la carrera electoral que han arrancado con un desayuno informativo en la capital gallega le han servido a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, para llamar a la "movilización masiva" en las urnas y a la "concentración del voto nacionalista", como "garantía de buen gobierno". Así, se ha mostrado "convencida" de que la formación dará un "salto adelante" en los municipios y, especialmente, en las ciudades y ha pospuesto hablar de pactos de gobierno hasta el 27, día después de los comicios.

Preguntada por los posibles acuerdos postelectorales, Pontón ha aseverado que será el lunes después de los comicios y tras el pronunciamiento electoral "de los ciudadanos" los que "decidirán los pactos".

En el caso del BNG, ha añadido, que también la "militancia. Eso sí, "con un prisma claro", que los nacionalistas "no van a permitir que gobierne la derecha: venimos a jugar todo el partido, no medio partido".

Con todo, Pontón, que ha evitado hacer una 'porra' electoral de la misma forma que no participa en juegos de azar, ha insistido en que la "opción de futuro" es el BNG y espera "un gran resultado".

DIÁLOGO PARA GOBERNAR

Sobre acuerdos, la candidata a la Alcaldía del BNG en Compostela, Goretti Sanmartín, ha augurado que "no va a haber mayorías absolutas" en la capital y ha previsto que "no va a haber gobierno de la derecha ni posibilidades de que gobierne". "Y por lo tanto va a haber que dialogar, mano tendida para hablar y llegar a acuerdos", ha indicado la candidata, quien ha advertido de que el próximo domingo "no se escogen solo las alcaldías, sino también las políticas de los próximos 12 años".

Sanmartín también ha apuntado que el BNG, que en esta legislatura se ha mantenido al margen de una coalición --por decisión interna, aunque Compostela Aberta le ofreció entrar en el ejecutivo local--, "se presenta para gobernar y quiere nuclear esa alternativa de gobierno". Al respecto de los pactos, la portavoz nacional ha salido al paso para asegurar que sería "una falta de respeto" decidir ahora acuerdos de gobierno, porque estos "los van a decidir los ciudadanos" con sus votos.

AGLUTINAR EL VOTO

"Hago un llamamiento a aglutinar todo el voto nacionalista, inconformista y de país, somos las fuerza que garantiza cambios reales", ha incidido Ana Pontón, quien lo ha confrontado con el "viejo bipartidismo" y también con "las fórmulas que dijeron que venían a cambiar todo y no fueron capaces de gestionar ni el día a día".

En su intervención, la dirigente nacionalista ha dicho que en esta "intensa" campaña electoral han sentido una "gran corriente de simpatía" la cual, ha dicho, servirá para "incrementar el apoyo al BNG", porque es el "modelo de éxito que transforma y que cambia la vida de las personas".

"En este país ha gobernado el PP, el PSOE y las mareas y ninguno de estos proyectos ha conseguido hacer lo que el BNG en Pontevedra, una referencia a nivel internacional, precisamente por ser capaz de poner en el centro de la actuación como hacer ciudades más habitables", ha remarcado la líder nacionalista.

La líder nacionalista ha remarcado en que está convencida en que el BNG "va a tener un peso determinante en los ayuntamientos de las ciudades y en el país", con una capacidad "de decidir" en las ciudades, y será "una fuerza política clave para el futuro de Galicia". "Queremos abrir un tiempo nuevo para este país, frente al declive", ha aseverado Pontón, quien ha reivindicado el "aval" de la formación nacionalista en los municipios donde gobierna.

"LA MEJOR ALTERNATIVA"

En clave local, Pontón ha subrayado que el BNG "es la mejor alternativa" para Compostela y ha reivindicado la "gestión" realizada cuando la formación nacionalista participó en los gobiernos locales (precisamente, en la época de Xosé Sánchez Bugallo, ahora de nuevo candidato del PSOE). "Las políticas que más transformaron la ciudad tienen el sello del BNG", ha remarcado.

Asimismo, la portavoz nacional del Bloque ha reivindicado el "aval" de la candidata, que viene dado por los cuatro años de labor de Goretti Sanmartín como vicepresidenta de la Diputación de A Coruña en este mandato que ahora termina.

Goretti Sanmartín ha destacado, además, que ha sido la campaña de los "debates" con un total de 19 a nivel local (con los que están previstos para este viernes), de los cuales ella ha participado en 16. En este sentido, ha manifestado que eso ha permitido que los ciudadanos "contrasten" los programas y propuestas de cada formación política.