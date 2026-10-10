Pontón critica el "sectarismo" del PP ante la muerte de Beiras y realza el "cariño" mostrado por miles de personas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante el primer Consello Nacional celebrado tras el anuncio de elecciones, a 10 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado la "falta de altura" y el "sectarismo" del PP en relación a la muerte de Xosé Manuel Beiras y ha recalcado el "cariño" demostrado por las miles de personas que acudieron al velatorio celebrado en el Museo do Pobo Galego, que terminó con una ovación de 20 minutos.

"Tampoco esperaba mucho de un PP que está echado a monte y cree que las instituciones son suyas", ha admitido la líder nacionalista, que durante el Consello Nacional del BNG ha sido preguntada por la prensa ante la ausencia de una reacción de Feijóo y por si esperaba una mayor respuesta de la Xunta, gobernada por el PP. "Allá ellos si quieren dejar un mensaje de su sectarismo", ha añadido.

Por parte del Gobierno gallego, al velatorio acudieron el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el secretario de Lingua, Valentín García. También asistió la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, que horas antes remitió al pésame trasladado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante la falta de un mensaje por parte de su predecesor.

Además, durante su intervención este sábado, Pontón ha perfilado a Beiras como una "figura fundamental" en el nacionalismo y en el BNG y se mostró "convencida" de que ocupa "un lugar en el corazón del pueblo y la historia del país". "Desde este Consello Nacional, le rendimos un sentido homenaje y le decimos: 'Hasta siempre, compañero'", ha concluido.