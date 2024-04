Pontón denuncia que la "discriminación" de Lugo en materia ferroviaria trata a los lucenses como "ciudadanos de segunda"

La portavoz nacional del BNG pide la "intervención pública" inmediata de Alcoa y mantiene su rechazo a la "macrocelulosa" de Altri en Palas LUGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado este jueves en Lugo la "modernización" de las infraestructuras ferroviarias de la provincia para poner fin a una "discriminación histórica evidente" que trata a la ciudadanía de Lugo como "una ciudadanía de segunda".

Así se ha expresado la líder nacionalista al término de una reunión mantenida con representantes económicos, sociales y sindicales de la ciudad en las instalaciones del hotel Méndez Núñez de la capital, en la que ha estado acompañada por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y las diputadas Olalla Rodil y Montserrat Valcárcel, entre otros miembros del partido.

Pontón, que ha subrayado que para Lugo "perder el tren significa perder oportunidades en lo económico y en lo social", ha anunciado el inicio de una "ofensiva social e institucional" por parte del BNG "ante el Parlamento gallego, el Congreso de los Diputados, el Senado y las instituciones europeas" para modernizar las infraestructuras ferroviarias.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG ha adelantado que las principales demandas del partido estarán centradas en exigir la "modernización y electrificación" de la vía Lugo-A Coruña para "recortar los tiempos de viaje"; y la realización del estudio de viabilidad, recogido en el acuerdo de investidura con el Gobierno central, para establecer una conexión directa entre Lugo y Santiago.

"Lugo es la única ciudad gallega que no tiene una conexión directa con la capital de Galicia. Y no estamos hablando, además, de ninguna proeza ferroviaria. Estamos hablando de que con una obra de 27 kilómetros de vía se podría conectar", ha puntualizado.

También ha llamado la atención Ana Pontón en su comparecencia ante los medios sobre la urgencia de "recuperar todos los horarios suprimidos con motivo de la pandemia" en materia ferroviaria, de "ampliar los servicios, horarios y frecuencias" de los mismos, así como de completar, ya en materia vial, las autovías Lugo-Santiago y Lugo-Monforte en la presente legislatura.

ALCOA Y ALTRI

La portavoz nacional del BNG también se ha referido este jueves en Lugo a dos de las materias de actualidad en clave industrial y empresarial que afectan a la provincia: la situación de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao, en Cervo, y el proyecto de la factoría de fibras textiles que la multinacional portuguesa Altri pretende acometer en Palas de Rei.

En relación al primero de los asuntos, y en el mismo día de la celebración en el Ministerio de Industria de una nueva reunión de la mesa de seguimiento del acuerdo de viabilidad de la planta, Ana Pontón ha calificado la intervención pública de la factoría como la "medida legal y la única garantía de que la fábrica de aluminio primario siga funcionando".

"Dejemos de perder tiempo y que se ponga en marcha esa intervención pública, que no solo depende de la SEPI, sino también de un paso adelante de la Xunta", ha proclamado al respecto, para acto seguido acusar a PP y PSOE de "bailar más al son que marcaba Alcoa y menos al que demandaban los trabajadores y trabajadoras" de la planta.

Igualmente tajante se ha mostrado la líder nacionalista a propósito de la postura de su partido en relación a la fábrica de fibras textiles que la empresa Altri pretende poner en marcha en Palas de Rei. "No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que en el corazón del rural gallego se ponga en marcha una bomba ambiental como Altri, que en vista de la documentación que presentó no deja de ser una macrocelulosa que va a tener un impacto contaminante muy importante", ha denunciado.

La declaración de la multinacional lusa asegurando que la extracción de celulosa de la madera se usará "exclusivamente" para la "producción de fibras textiles" y que el proyecto no tendrá "ningún impacto en la flora y la fauna local" no convence a la líder nacionalista. "Nuestra posición es muy clara: creemos que las empresas que no quieren en Portugal porque son contaminantes y suponen graves problemas para esas zonas, no deben instalarse en Galicia", ha finalizado Ana Pontón.