Pontón propone destinar 240 millones en los presupuestos para 2027 a comprar 1.400 viviendas vacías para alquiler social

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la Feira das San Lucas de Mondoñedo (Lugo) - BNG

LUGO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto destinar una partida de 240 millones de euros a la compra de vivienda vacía para alquiler social y ha señalado que "Galicia tiene 90.000 pisos desocupados solo en las ciudades".

El objetivo de esta propuesta, que asegura que permitiría adquirir unas 1.400 viviendas, es avanzar con rapidez en la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler social para poner a disposición de la ciudadanía, teniendo en cuenta la "situación de crisis habitacional que deja fuera del acceso a la vivienda a miles de gallegos, sobre todo gente joven, pero también familias y clase trabajadora".

De este modo, "sin renunciar a la construcción de vivienda", el BNG apuesta por movilizar vivienda vacía. "La gente joven y las familias no pueden estar esperando durante años y años, porque es aquí y ahora cuando tienen el problema; es hoy cuando no pueden pagar el alquiler", ha explicado Pontón desde Mondoñedo (Lugo), donde ha asistido a la Feira das San Lucas.

"Movilizar esa vivienda vacía y ponerla a disposición de la gente a precios decentes es mucho más rápido que construir, además de ser más sostenible y facilitar una mayor integración social", ha argumentado la líder del Bloque, que ha tomado como referencia el modelo de Viena, una ciudad en la que más del 50% del parque en alquiler es de titularidad pública.

Esta es una de las propuestas en materia de vivienda que el BNG presentará en forma de enmienda en las cuentas de 2027, con la pretensión, además, de que esa inversión se sostenga presupuesto tras presupuesto, hasta lograr un parque público de vivienda social suficiente que ofrecer a la ciudadanía.

Esta partida de 240 millones, conforme indica el BNG, permitiría disponer de viviendas con rapidez para alquiler social a través de tres vías: comprar en los barrios de las ciudades; comprar toda la vivienda protegida que se ponga en venta aplicando el derecho de tanteo y retracto y comprar vivienda en pueblos pequeños y del rural, de tal forma que la gente joven o las familias no tengan que abandonar su ayuntamiento para ir a una ciudad como única alternativa para poder acceder a una vivienda pública.

Pontón destaca que la vivienda es hoy el gran problema de la ciudadanía, en un contexto en el que los precios de alquiler ya están disparados, y ha sido crítica con el Gobierno de Rueda, a quien responsabiliza de la situación tras pasarse 17 años de "brazos cruzados dinamitando la política social de vivienda y dejando barra libre a la especulación".