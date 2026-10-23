Pontón reitera que el BNG rechaza la violencia y lamenta las cargas "contra quien defiende pacíficamente derechos"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante el primer Consello Nacional celebrado tras el anuncio de elecciones, a 10 de octubre de 2026. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que los nacionalistas gallegos rechazan "cualquier tipo de violencia", al tiempo que ha lamentado que "un Gobierno de izquierdas ordenase cargas" este miércoles en A Coruña, tras una protesta por un acto de Vox, contra personas que "defienden pacíficamente los derechos y libertades" frente a los que "quieren robar esos derechos y libertades".

"Hay a quien le interesa que no se escuche la voz del BNG. Rechazamos cualquier tipo de violencia, creemos en la fuerza de la palabra, en la movilización pacífica y en el derecho de las personas a manifestar en las calles su oposición a una extrema derecha que nos quiere llevar hacia atrás", ha proclamado la líder del Bloque a preguntas de los medios este viernes.

De este modo, Pontón ha vuelto a exigir responsabilidades al Gobierno porque, a su juicio, "es muy grave" que un Ejecutivo "de izquierdas" ordene cargas contra "miles de personas que defienden pacíficamente derechos y libertades".

Así, ha insistido en que "el 99,9%" de las personas que participaron en la concentración del miércoles en la ciudad herculina lo hizo "defendiendo pacíficamente sus ideas" y que las cargas policiales fueron "brutales". "Pensamos que es una acción por parte del Gobierno central que no es de recibo", ha aseverado.