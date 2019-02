El PP amplía a otros 18 los contratos a "dedo" adjudicados a afines por CA, que actúa como "un holding empresarial"

Publicado 08/02/2019 16:46:19 CET

Gonzalo Caballero (PSdeG) cree que el PP "no está para dar lecciones a nadie en Santiago" y Miguel Tellado (PPdeG) habla de "marea de amiguismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha ampliado sus críticas a Compostela Aberta por la adjudicación de contratos menores a afines, al denunciar este viernes que entre 2015 y 2018 otorgó otros 18, por más de 166.000 euros, a empresas vinculadas con integrantes de la lista electoral o del partido, en una "demostración" de que la formación que lidera Martiño Noriega "no es una confluencia política sino un holding empresarial".

Así la ha definido el concejal del PP de Santiago, Alejandro Sánchez-Brunete, que ha sumado estos contratos a los que ya habían denunciado esta semana por "vínculos" familiares o afines a miembros del gobierno local.

Para el edil popular es "obligación" del alcalde "dar explicaciones", "serenamente y sin crispación", ante los contratos menores adjudicados "a dedo" a la "familia partidista" y al entorno de Compostela Aberta.

"Hay indicios que nos llevan a pensar que CA no es una confluencia política sino una confluencia de intereses mercantiles, que no es una organización política sino un holding empresarial" y "que la asamblea de Compostela Aberta puede ser un centro de negocios", ha denunciado Alejandro Sánchez-Brunete.

Los populares demandan que se explique si en los 18 contratos apuntados "hay motivación suficiente" para realizar estos encargos de trabajo, "gastar el dinero de los ciudadanos en esa prestación de servicios" y si "le parece ético" a Martiño Noriega que beneficien "al entorno de Compostela Aberta".

En concreto, los populares aluden a 18 contratos adjudicados a "empresas directamente vinculadas a destacados miembros de CA y a 5 miembros de lo que se podría calificar su politburó --el órgano directivo--".

En los contratos, por una cantidad concreta de 166.739 euros, ha "implicado" directamente al alcalde y a los concejales María Rozas, Marta Lois, Concha Fernández, Branca Novoneyra y Noa Morales.

Entre los contratos denunciados, el edil popular ha incidido en especial en el establecido durante dos años "con la señora L.R.S., participante en la asamblea de Podemos" y "pareja de Chechu Yáñez, número 17 de la lista de CA", para la realización de la Fiesta del Deporte por una cantidad acumulada de más de 39.000 euros.

"Su pareja tendrá derecho a trabajar con el Ayuntamiento si demuestra que es una persona solvente, pero habrá que demostrar que era la mejor oferta", ha sugerido.

En esta línea, el concejal popular ha recurrido a la red social Twitter, para poner en cuestión los contratos, aludiendo a publicaciones tanto de la persona implicada, que colgó "vídeos de Podemos en los que se dice que caerán todos por prácticas antidemocráticas" porque parece que es una "persona supuestamente comprometida en la lucha anticorrupción".

Y también al de Yáñez, que descalificaba a Feijóo como "H.D.P.".¿Este es el señor de CA que da lecciones de ética y su pareja recibe un contrato de 39.000 euros?, ha cuestionado.

Entre los contratos a los que alude el PP, figuran seis a Promove Consultoría e Formación SLNE, por 84.452 euros, por actividades como 'Prestogal Veciñanza' o Móvese 2016 y 2017. Los populares vinculan a una de sus administradoras con un responsable de un grupo de trabajo de Compostela Aberta.

Otros tres contratos habrían sido suscritos con Dehistoria Cultura Historia y Patrimonio, S.L., por 19.771 euros por actividades como 'Comercio Emblemático'. Los populares relacionan a una de las personas que la participa con un miembro de la coordinadora de CA.

Y finalmente, se refieren a las adjudicaciones por 9.317 euros a Tintiman Audiovisual Programación e Formación Cultural SLL, una firma participada por la número 24 de la lista de Compostela Aberta.

DISTINGUIR RESPONSABILIDADES JUDICIALES DE LAS POLÍTICAS Y ÉTICAS

Para responder también a las declaraciones de este jueves del BNG, el concejal popular ha incidido en que "con independencia de que no haya un delito esto no quiere decir que sea políticamente ético u oportuno" y ha insinuado que "es curioso que a estas alturas Goretti Sanmartín no sepa distinguir entre responsabilidad política o ética, no ha estado a la altura ética de lo que se exige a un miembro de la oposición".

Preguntado directamente por las valoraciones del portavoz del PSOE, Paco Reyes, ha tachado de "bajeza" que "intente deslizar que el Partido Popular no contribuyó al control de este tipo de actuaciones" y le ha recomendado que "se dedique a investigar" como lo ha hecho el PP.

NADA EN CONTRA DE LAS EMPRESAS

Tras acusar al regidor de "poca gallardía democrática" por no comparecer este viernes en rueda de prensa en Santiago tras la celebración de la Junta de Gobierno, ha remarcado que el PP "no tiene nada en contra las empresas" a las que le desea "larga vida empresarial" y que lo que cuestiona es la gestión del gobierno de Compostela Aberta.

TELLADO: "SON MAREAS DE AMIGUISMO Y DE DINERO PÚBLICO PARA SUS FAMILIARES"

También ha abundado en las críticas el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, que ha censurado que los "adalides de la transparencia" tengan "un cuestionable sentido de la ética", para añadir que "queda claro que las Mareas allí donde gobiernan demuestran ser una marea de amiguismo" y de "dinero público para sus familiares".

Para Tellado, el regidor compostelano, Martiño Noriega, "debería explicar los contratos en lugar de amenazar a quien hace pública la información".

Cuestionado, ante esto, sobre si habría también que investigar los contratos de la Xunta con Eulen, la empresa en la hermana de Feijóo ocupa cargos directivos, ha replicado que "no encontrará en la administración gallega contratos a dedo a la empresa Eulen" porque "son procesos públicos, abiertos, transparentes".

Y ha agregado que "si alguien tiene dudas de las contrataciones de la Xunta tiene que llevarlas al Juzgado", para rematar preguntado si al alcalde de Santiago se "le parece bien que su mujer sea contratada desde la administración que gobierna".

Por último, ha indicado que esta situación la ha dejado explicada "Íñigo Errejón en un vídeo que se hizo viral: el principal de los deberes que se autoimpusieron las Mareas de Podemos es regar con dinero público chiringuitosy dejarlos listos para cuando les toque ser oposición".

GONZALO CABALLERO (PSDEG) CREE QUE "EL PP NO ESTÁ PARA DAR LECCIONES"

Sobre la polémica suscitada por los contratos menores a personas supuestamente "vinculadas" con el gobierno local y CA, también ha respondido el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.

Lo ha hecho atacando al PP, al que ha acusado de que "tiene un problema profundo en Galicia", porque "en las próximas municipales no va a gobernar y especialmente en Compostela, porque cuando gobernó fue una gestión de escándalo en escándalo".

"No está para dar lecciones a nadie, y los miembros del PP en Santiago tienen en su historia páginas más negras del municipialismo como para que puedan darle lecciones de regeneración a nadie", ha subrayado.

No obstante, a partir de ahí, defiende que "todos los casos se investiguen y se aclaren por las vías establecidas".