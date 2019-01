El PP dice que no quedará "de brazos cruzados" ante la crisis de Alcoa y oposición ve que está "haciendo que hace"

Publicado 30/01/2019 16:06:57 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha reivindicado que no se "va a quedar de brazos cruzados" ante la crisis de Alcoa y la situación que afecta a las empresas electrointensivas. Por su parte, la oposición le ha reprochado estar "haciendo que hace" en la actual coyuntura.

En el pleno del Parlamento, el diputado popular Miguel Tellado ha subrayado su rechazo al cierre de la planta de Alcoa en A Coruña, en defensa de una iniciativa que "apoya" a la Xunta "en su petición al Gobierno de España de una respuesta inmediata a la propuesta consensuada con la industria electrointensiva gallega para establecer un marco eléctrico estable y un precio eléctrico competitivo a las empresas".

Esta iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PP y del PSOE, y la abstención de En Marea y BNG. En palabras de la parlamentaria del Bloque Noa Presas, el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo está "haciendo que hace".

Por su parte, el portavoz de En Marea en el debate, Pancho Casal, que ha mostrado su acuerdo con las medidas comprendidas en la proposición, ha matizado su posicionamiento ante la crisis, y ha censurado que el PP "habla de unas cosas en este Parlamento y luego el Gobierno hace lo contrario".

"No puede ser que paguen los ciudadanos si no hay ninguna garantía", ha afirmado, sobre una propuesta que vio que "solo mira por los intereses del lobby".

En este sentido, Presas había recordado la demanda "ya trasladada al Gobierno central" en relación con la situación de las empresas electrointensivas, y se ha mostrado en contra de aprobar un texto con el que el PP "quiere una foto con los grupos de la oposición haciendo que hacen".

Por parte del PSdeG, Abel Losada ha recriminado al grupo mayoritario que "el problema de desindustrialización de Galicia va más allá" de Alcoa y que eso "no será culpa de Pedro Sánchez".

ENDESA

No ha salido adelante otra proposición no de ley, en este caso del PSOE, que quería demandar un impulso a la Xunta para que se retome la negociación del convenio colectivo marco del grupo Endesa, por su relevancia para los trabajadores de la central térmica de As Pontes.

"¿Hipocresía? No, gracias", ha respondido Tellado en este debate, tras tildar de "fanáticos de la transición energética" a los socialistas y acusarles del cierre de forma anticipada de la planta de Meirama, en Cerceda (A Coruña).

En representación de En Marea, Manuel Lago ha hablado de "mala fe negocial" por parte de la compañía, sobre la que el diputado del Bloque Xosé Luis Rivas 'Mini' ha lamentado que "todo le es poco y quiere entrar a vaciar los bolsillos de los trabajadores".