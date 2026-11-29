Encuesta de Sigma Dos para Forta - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP volvería a ser la lista más votada en Galicia en las elecciones generales de este domingo y mantendría sus 13 escaños o podría subir uno, mientras que el PSOE retendría siete diputados o podría subir también uno, mientras que el BNG subiría a dos actas, según la encuesta de Sigma Dos para la Forta.

Esta encuesta continua, realizada hasta este sábado, para los medios de la Forta y difundida por la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG), deja fuera de la representación por Galicia en el Congreso de los Diputados a Vox y a Frente Amplio.

Este trabajo atribuye al PP un 45% de los votos emitidos este 29 de noviembre, casi punto y medio más que en las elecciones de 2023. Asimismo, al PSOE le asigna una bajada al 27,4% de los sufragios, mientras que al BNG le adjudica una subida al 13,2%.