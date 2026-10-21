El PP pone al presidente del Parlamento en la lista del Senado y a la conselleira de Política Social de 2 de Tellado

Archivo - El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices. - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La confección de candidaturas en las que trabaja el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, provocarán de nuevo un impacto significativo en la política gallega, ya que acarrearán cambios en el Gobierno que preside Alfonso Rueda, y en también en el Parlamento de Galicia.

No en vano, el PPdeG ha confirmado que el hasta presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices, concurrirá por Ourense al Senado.

Además, Fabiola García será la número dos por la provincia de A Coruña al Congreso de los Diputados, en una lista que encabezará Miguel Tellado.