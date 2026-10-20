El PP rechaza mociones de DO y BNG para un nuevo hospital en Ourense, más psicólogos y transparencia en vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha rechazado este martes en el pleno del Parlamento de Galicia con su voto en contra las mociones a través de las que Democracia Ourensana reclamaba un nuevo hospital en Ourense, y mediante las que el Bloque pedía una convocatoria pública de empleo para contratar a más de 100 psicólogos clínicos, así como transparencia en los datos sobre la creación de vivienda pública.

En la sesión plenaria que ha arrancado este martes en el Pazo do Hórreo los nacionalistas han defendido dos mociones. A través de la primera de ellas, la diputada del BNG, Montse Prado, ha trasladado la preocupación de su formación por la situación de la atención a la salud mental en Galicia.

La parlamentaria nacionalista ha considerado que las cuentas de la Xunta para 2027 deben incluir "los 45 millones" que, según ha dicho, "corresponden con la primera anualidad de los 177 millones anunciados para el Plan de salud mental 2026-2030" y ha reclamado un oferta inmediata de empleo público. También ha emplazado a la Xunta a presentar en la Cámara gallega la evaluación del plan puesto en marcha en la materia tras la covid, así como el estudio epidemiológico del que parte el plan de salud mental 2026-2030, entre otras cuestiones.

La petición de los nacionalistas ha contado con el voto a favor del PSdeG, cuyo diputado Julio Torrado ha advertido de que "hay un problema de salud mental grave" y que no se garantiza el derecho de las personas a tener acceso a la atención en salud mental cuando "hay que esperar más de 9 meses por una consulta".

Pese a contar también con el 'sí' del diputado de DO, Armando Ojea, la iniciativa no ha salido adelante al ser rechazada por el PP. Así, la parlamentaria popular Encarna Amigo ha defendido la postura del grupo mayoritario asegurando que la salud mental es un anuncio "demasiado serio" como para dejarlo a "demagogos y oportunistas".

Además, ha dicho que Galicia tiene 5,5 psicólogos clínicos por cada 100.000 hablantes, frente a la media nacional que es de 3,5 y que también están por encima en psiquiatras, con 8,6 por cada 100.000 habitantes, frente a la media del Estado de 7,8.

Por último, ha emplazado a la oposición a "leer" el plan estratégico de salud mental "con más de 177 millones y 357 nuevos profesionales previstos".

MÁS TRANSPARENCIA EN VIVIENDA

La segunda de las mociones defendida por los nacionalistas gallegos en el Pazo do Hórreo este martes reclamaba más transparencia a la Xunta en sus datos sobre la creación de vivienda pública. Y es que la diputada del BNG Alexandra Fernández ha acusado a la Xunta de hacer "ficción y propaganda" sobre vivienda. "Necesitamos más entregas reales y menos fotos", ha dicho para asegurar que de las 1.800 viviendas prometidas por el Ejecutivo gallego para este año "solo están 98 entregadas".

Fernández ha considerado que los populares "engañan" a la ciudadanía en relación a este asunto y ha exigido la creación de un inventario de suelo y vivienda pública por trimestre, diseñar un visor que unifique toda la información sorbe el parque de vivienda pública y protegida, así como establecer una rendición de cuentas sobre las promesas del Gobierno gallego sobre la materia para 2026 y 2028.

Una iniciativa que ha contado con el apoyo de DO y del Grupo Socialista, cuyo diputado ha sostenido que la Xunta no aclara estos datos porque "demuestran la incapacidad absoluta del PP". "Es normal que el PP no quiera publicar sus datos, porque avergonzarían a cualquier persona, a cualquier representante público que pueda venir aquí a decir que quiere representar a los gallegos y gallegas", ha manifestado.

Enfrente, el parlamentario popular Moisés Rodríguez ha sostenido que quien no puede hacer "ningún inventario" en Pedro Sánchez porque "prometió 200.000 y no cinco ninguna", ha criticado el "modelo" de la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, y, frente a ellos, ha puesto en valor que la Xunta, "Consello tras Consello", apruebe medidas para la creación de vivienda pública.

DO EXIGE UN NUEVO HOSPITAL PÚBLICO EN OURENSE

Por último, en la cita política, el diputado de Democracia Ouresana, Armando Ojea, ha reclamado a la Xunta la creación de un nuevo hospital público en Ourense tras lamentar que la provincia va "prácticamente un siglo por detrás del resto de hospitales en servicios, tecnología terapéutica, calidad de las infraestructuras y dinero invertido".

La iniciativa ha contado con enmiendas del PSdeG, que no fueron aprobadas, si bien el grupo sí dio su voto en una sesión en la que la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta ha narrando las iniciativas presentadas por su formación para reclamar la mejora de los servicios sanitarios en la provincia.

Además, el BNG, que también ha votado sí, ha lamentado que "para muchas cuestiones" el de Vigo tenga que ser el "hospital de referencia de los ourensanos" y ha emplazado al PP a parar de discriminar a "Valdeorras y a Ourense".

Enfrente, la diputada del PPdeG Noelia Pérez ha acusado a la oposición de utilizar el Parlamento de Galicia para "dar mítines anticipados" en precampaña y los ha culpado de "borrar inversiones", obras y servicios de forma "intencionada" para "poder seguir diciendo que el Gobierno gallego no hace absolutamente nada en Ourense". "Rectifiquen, dejen de jugar con la salud para hacer política populista con fatos falsos y acusaciones sin fundamento", ha manifestado,