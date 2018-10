Santamaría subraya que es "partidaria de la integración" y de la "generosidad": "A Cospedal, la primera"

Actualizado 27/06/2018 19:09:18 CET

La exvicepresidenta defiende la necesidad de "ampliar la base" de los populares y volver a llegar a los votantes que pudieron apoyar a Cs

LUGO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáez de Santamaría, ha subrayado que ella es "muy partidaria de la integración y la generosidad" y ha reiterado que "antes, durante y después" el resto de rivales en el proceso interno cuentan con las "puertas del diálogo" abiertas. "Por supuesto, la primera", ha contestado al ser preguntada si esta afirmación incluía a María Dolores de Cospedal.

Tras un paseo por la ciudad de Lugo --donde ha recalado en la tarde de este miércoles antes de acudir hasta A Coruña--, y después de una comida con dirigentes --entre ellos el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado--; Santamaría llegó a la sede del PP de Lugo despertando la curiosidad de mucha gente que esperaba ver a la candidata de los populares a liderar el partido.

"Hemos estado dando una vuelta por la ciudad, comiendo con los compañeros. Se ve muy buen ambiente, porque lo que la gente nos dice por la calle es que tenemos que volver a recuperar el gobierno cuanto antes y que Sánchez esté el menor tiempo posible. Yo estoy para eso, para que Sánchez esté el menos tiempo posible", ha proclamado.

Ante la baja participación que se prevé en la votación en urna, la exvicepresidenta se ha aferrado a que "se ha hecho un esfuerzo muy importante" y ha recordado que "ha habido muy poco tiempo". "Y ahora lo que deberemos hacer es un reflexión de cara al futuro, poner en marcha una campaña de afiliación y hacer que las cuotas no sean un obstáculo para nadie", ha reafirmado.

En este sentido, ha recordado su propuesta de que "las personas que no tengan empleo y los pensionistas paguen una cuota simbólica, de un euro", que los jóvenes tengan una cuota reducida y que los que trabajen "paguen la cuota correspondiente". "Lo más importante de esto es una campaña de afiliación, porque hay mucha gente que quiere ayudar a la gente del PP a que el gobierno de Pedro Sánchez sea del menor tiempo posible. Cuanto menos tiempo menos daño", ha incidido.

CARRERA ELECTORAL

En declaraciones a los medios, Santamaría ha sido preguntada acerca de si llegará hasta el final en la carrera electoral interna, ahora que haya candidaturas que proponen fusionarse. "Soy muy partidaria de la integridad y la generosidad, y conmigo el resto de los compañeros y todos sus equipos, antes, luego y después tienen abiertas las puertas al diálogo y al entendimiento", ha contestado, antes de asegurar, al ser preguntada concretamente por Cospedal: "Por supuesto, la primera".

Sáenz de Santamaría no ha dejado pasar la oportunidad para reconocer el trabajo del portavoz en el Senado, el lucense José Manuel Barreiro, del que dice que "se ha convertido en una pieza clave, porque en el senado tenemos mayoría absoluta y hay se pueden parar muchas de las aventuras del señor Sánchez".

Además, en su mensaje a los populares lucenses, Santamaría ha querido incidir en que "ha llegado el momento en que el partido se abra y amplíe su base social". "El Partido Popular no se debe parecer a nada que no sea el Partido Popular. Tenemos que ser el mejor partido, tenemos que renovarnos, poner gente más joven. Tenemos que ampliar nuestra base, tenemos que modernizarnos y tenemos que dar, no solo el voto ahora sino la voz", ha defendido.

La exvicepresidenta ha reconocido que el PP "se ha podido ver como un partido que la base central, la base de Génova, marcaba muchas cosas". "Y yo quiero que nuestro partido se parezca también a la España de las autonomías, a lo que es Galicia", ha agregado, antes de insistir en la necesidad de que la formación "amplíe su base" dentro del "espectro muy amplio" que es el partido.

De hecho, ha recordado que en él "hay quien se define como más conservador, también más liberales, otros de derechas, otros de centro...". "Y yo creo que nuestro partido puede englobar a esa mayoría de españoles que se pueden identificar con unas políticas que defienden la libertad, la igualdad de oportunidades, que defienden el mérito, el esfuerzo, que defiende la moderación", ha enfatizado.

OTROS EN "DISCURSO MÁS TRADICIONAL"

Con la mirada puesta en sus rivales, Santamaría ha dicho que "hay candidatos que han propuesto posiciones probablemente más situadas en un discurso más tradicional, aunque lo dirigen a la gente más joven". "Lo que no deja de ser una contradicción", ha observado.

"Yo creo que el Partido Popular ganará si somos capaces de ampliar esa base social, que a veces ha podido votar a Ciudadanos porque no encontraba en nosotros lo que podían encontrar en los otros. Yo quiero que vuelvan a encontrar en el PP lo que es del PP, lo mejor del PP", ha proclamado.

Sáez de Santamaría se ha mostrado segura de que podrán "ampliar la base". "Con una cuestión muy importante, es un orgullo que la primera presidenta del gobierno de España lo sea del Partido Popular. Otros hacen discursos y nosotros presentamos candidatas", ha reivindicado ante el centenar de lucenses que han participado en el acto.

La exvicepresidenta también aprovechaba para desdeñar que "el comodín de la corrupción ya no sirve". "Porque eso le ha servido a Pedro Sánchez para firmar una moción de censura en contra de una mayoría, pero ahora el señor Pedro Sánchez, mientras yo estoy aquí dando un mitin, tendría que explicar por que el presidente de la Diputación de Valencia está detenido por corrupción", ha advertido.